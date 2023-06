L’indice Dow Jones reculait de 0,03 %, le NASDAQ, à dominante technologique, avançait d’autant et le S&P 500 grappillait 0,10 %, quelques minutes après l’ouverture.

(New York) La Bourse de New York restait stable à l’ouverture lundi après une semaine robuste qui a fait grimper l’indice élargi S&P 500 à son plus haut niveau depuis août dernier.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones reculait de 0,03 %, le NASDAQ, à dominante technologique, avançait d’autant et le S&P 500 grappillait 0,10 %, quelques minutes après l’ouverture.