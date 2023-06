L’indice Dow Jones reculait de 0,03 %, le NASDAQ, à dominante technologique, avançait d’autant et le S&P 500 grappillait 0,10 %, quelques minutes après l’ouverture.

(New York) La Bourse de New York oscillait autour de l’équilibre après l’ouverture lundi à la suite d’une semaine robuste qui a fait grimper l’indice élargi S&P 500 à son plus haut niveau depuis août dernier.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones reculait de 0,27 %, le NASDAQ, à dominante technologique, avançait de 0,06 % et le S&P 500 cédait 0,03 % vers 10 h 15 (heure de l’Est).

« Le marché avait terminé la semaine sur une note positive après le passage de l’accord sur le plafond de la dette et un solide rapport sur l’emploi américain », a indiqué Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

Vendredi, le Dow Jones avait pris 2,12 %, l’indice NASDAQ s’était apprécié de 1,07 % et l’indice élargi S&P 500 avait gagné 1,45 %.

Le NASDAQ a fini à son plus haut niveau en clôture depuis 13 mois, tandis que le S&P 500 n’avait plus connu ces hauteurs en fin de séance depuis 9 mois.

« La forte inflation et le choc de la hausse des taux n’ont pas encore fait dérailler une économie qui continue de produire des gains robustes du côté de l’emploi », a souligné l’analyste de B. Riley.

La semaine s’annonce plutôt calme du côté des indicateurs comme du côté des interventions de membres de la Fed qui doivent garder le silence avant la réunion monétaire des 13 et 14 juin.

Les marchés estiment qu’« il a 76 % de chances pour que les taux restent inchangés le 14 alors que les probabilités d’un statu quo étaient de 30 % avant le rapport sur l’emploi » qui a montré notamment un ralentissement de la hausse des salaires.

Rare donnée économique à l’agenda, outre la balance commerciale pour avril mercredi, l’activité dans les services aux États-Unis a à peine progressé moins vite en mai, selon l’enquête de la fédération professionnelle ISM.

L’indice mesurant cette activité s’est établi à 50,3 %, moins que prévu et à un rythme ralenti par rapport à avril (51,9 %).

Les investisseurs s’attendaient par ailleurs à des répercussions sur le marché des actions à l’annonce par l’Arabie saoudite de nouvelles coupes de production de pétrole lors d’une réunion de l’OPEP+ ce week-end.

Premier exportateur de pétrole, Riyad a décidé de réduire sa production à hauteur d’un million de barils par jour à partir de juillet, dans l’intention de faire grimper les prix du brut.

Les cours du baril de pétrole américain WTI, qui grimpaient de 2,66 % juste après l’ouverture de la Bourse, ralentissaient leur hausse à 1 % vers 10 h 15 (heure de l’Est).

À la cote, Exxon Mobil prenait 0,14 %, Chevron 0,29 %. Du côté des services pétroliers, Halliburton perdait 1,83 %, Shclumberger 1,05 %.

Apple grimpait de 1,38 % à 183,46 dollars, sa capitalisation boursière atteignant un nouveau sommet historique à quelque 2846 milliards de dollars alors que le groupe à la pomme s’apprête à présenter son premier casque de réalité virtuelle (VR).

Apple devrait, selon les observateurs, dévoiler son premier casque de réalité mixte – qui mélange VR et réalité augmentée (AR) – lors de sa conférence annuelle pour les développeurs.

La réalité virtuelle est actuellement dominée par Meta, dont l’action grignotait 0,33 % bien avant l’annonce attendue d’Apple.

La chaîne d’articles bon marché Dollar General chutait de 2,02 % après une dégradation d’appréciation de l’action par Morgan Stanley.

L’enseigne de supermarchés Target cédait 1,70 %.

Les titres de l’univers de l’intelligence artificielle revenaient un peu de leurs hauteurs, Nvidia lâchant 1 % et Marvell Technology 4,19 %.

La chaîne de restaurants américaine Cava pourrait s’introduire en Bourse dès mardi, selon le Wall Street Journal, prévoyant un prix d’introduction entre 17 et 19 dollars l’action, ce qui valoriserait le groupe à 2,2 milliards de dollars au maximum.

Le marché obligataire était stable, les taux plutôt sur le repli, à 3,67 % pour le rendement des bons du Trésor à dix ans contre 3,69 % vendredi.