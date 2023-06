En Europe, Londres, soutenue par les matières premières, gagnait 0,47 %. Francfort était stable, tandis que Paris lâchait 0,30 % et Milan 0,31 %.

(Paris) Les Bourses mondiales évoluent sans direction lundi, dans un agenda maigre qui leur permet de digérer le rapport sur l’emploi américain de vendredi, tandis que le pétrole remonte après la coupe de production décidée par l’Arabie saoudite dimanche.

Agence France-Presse

Wall Street a ouvert autour de l’équilibre. Vers 9 h 45 (heure de l’Est), le Dow Jones était stable, mais le NASDAQ montait un peu (+0,35 %), tout comme le S&P 500 (+0,27 %).

En Europe, Londres, soutenue par les matières premières, gagnait 0,47 %. Francfort était stable, tandis que Paris lâchait 0,30 % et Milan 0,31 %.

La dynamique a été plus porteuse en Asie, dans le sillage du rapport sur l’emploi américain qui avait déjà poussé à la hausse les places occidentales vendredi. La Bourse de Tokyo a terminé à son plus haut depuis juillet 1990 avec une hausse de 2,2 %.

Le pétrole montait de plus de 2 % après le sommet des pays exportateurs de pétrole et de leurs alliés durant le week-end. À l’issue de la réunion, l’Arabie saoudite a décidé dimanche de procéder à une nouvelle coupe de production dans l’espoir de faire remonter des cours du pétrole en berne.

La hausse est toutefois moins impressionnante que celle de début avril, quand huit membres du groupe avaient annoncé procéder à des coupes volontaires de leur production.

Pour Craig Erlam, analyste d’Oanda interrogé par l’AFP, les réductions supplémentaires opérées par Riyad « montrent à quel point l’Arabie saoudite est devenue la seule à lutter contre les marchés » et les prix en baisse.

Côté actions, les investisseurs débutent une semaine relativement pauvre en indicateurs économiques. Ils se tournent déjà vers la réunion de la banque centrale américaine (Fed), la semaine prochaine, et se demandent si elle va bien laisser ses taux inchangés pour la première fois depuis plus d’un an, comme elle l’avait laissé entendre début mai.

« Nous sommes de nouveau confrontés à une bonne dose d’incertitude quant aux perspectives de la Réserve fédérale américaine (Fed) à court terme », expliquent les analystes de la Deutsche Bank.

Les données économiques encore solides, comme les créations d’emploi, donnent de la marge pour que la Fed monte encore ses taux, mais d’autres signes, comme la hausse du taux de chômage ou le ralentissement de la croissance des salaires, incitent à l’inverse à une pause.

Sur le marché obligataire, les taux des États européens remontent pour la deuxième séance de suite. Le taux américain à 10 ans s’élève à 3,75 %, contre 3,59 % jeudi à la clôture et 3,69 % vendredi.

Viaplay dégringole

La société suédoise de média Viaplay s’effondre de 60 % en Bourse lundi, après avoir annoncé un changement de dirigeant, une baisse des objectifs financiers pour 2023 et la suspension de ceux pour 2025.

« Le risque que l’entreprise ait besoin de nouveaux capitaux ou qu’elle se retire des marchés internationaux est important », estiment les analystes de Handelsbanken dans une note citée par l’agence Bloomberg.

Du côté des matières premières et des devises

Le pétrole rebondit. Vers 9 h 40 (heure de l’Est), le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, prenait 2,17 % à 77,78 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en juillet, gagnait 2,28 % à 73,38 dollars.

Le gaz naturel grimpe de près de 20 % à 28,04 euros, les investisseurs pariant sur un regain de la demande dans les prochains mois, notamment venus d’Asie.

Le dollar perd du terrain : il était en baisse de 0,21 % face à l’euro, à 1,0685 dollar pour un euro, et lâchait 0,34 % face à la livre sterling, à 1,2383 dollar pour une livre.

Le bitcoin reculait de 1,86 % à 26 750 dollars.