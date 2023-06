(Paris) Les Bourses mondiales continuent sur leur lancée positive vendredi matin, maintenant que la menace d’un défaut de paiement des États-Unis est écartée grâce au vote du Congrès dans la nuit et avant la publication d’un indicateur clé sur l’emploi américain.

Agence France-Presse

En Europe, Paris gagnait 0,97 %, Londres 0,65 %, Francfort 0,82 % et Milan 0,63 % vers 4 h 15 (heure de l’Est).

Les places asiatiques se sont montrées très en forme, en particulier Hong Kong, qui a terminé en hausse de plus de 4 %, portée par les valeurs technologiques. Tokyo a fini en nette hausse de 1,21 %, quand Shanghai a clôturé à +0,79 %.

Les indices européens ont ouvert « en hausse ce matin après que le Sénat a adopté (sans surprise) une loi visant à suspendre le plafond de la dette américaine », « mettant ainsi fin à un psychodrame typiquement américain » qui tenait jusqu’ici les investisseurs en haleine, a estimé John Plassard, spécialiste en investissement de Mirabaud.

Après des semaines de tractations, les États-Unis ont suspendu jeudi par un vote du Congrès américain le plafond de leur dette jusqu’en janvier 2025 et écarté, à quelques jours près, la menace d’un défaut de paiement.

Désormais, « l’attention se porte sur l’état de l’économie mondiale et, plus significativement, sur les preuves de plus en plus nombreuses d’un net ralentissement de l’inflation », a estimé Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Ce « ralentissement plus important que prévu de l’inflation » ainsi que « des signes de faiblesse de la demande » rendent « plus délicate la prochaine étape pour les banques centrales, qui devront décider de ralentir ou de suspendre leurs hausses de taux », enclenchée pour endiguer une forte inflation, selon l’analyste.

Les avis des investisseurs sont « partagés » sur la position qu’adoptera la banque centrale américaine (Fed) lors de sa prochaine réunion sur le sujet dans moins de deux semaines « entre une nouvelle hausse de 25 points de base et une pause suivie d’une hausse en juillet », indique M. Hewson.

« Les chiffres de l’emploi américain publiés aujourd’hui pourraient apporter une réponse à cette question », estime-t-il.

Les analystes s’attendent à 195 000 emplois supplémentaires et à ce que le taux de chômage augmente légèrement pour atteindre 3,5 %. Mais les principaux indicateurs ont régulièrement dépassé les prévisions « ces derniers mois », met en garde Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Pour lui, il est probable que la Fed « cessera d’augmenter ses taux d’intérêt si elle constate que les chiffres de l’emploi sont plus faibles, que la croissance des salaires ralentit et que le taux de chômage est plus élevé ».

La tech chinoise fait des étincelles

Les valeurs technologiques s’envolaient à Hong Kong, notamment le géant chinois de l’internet Baidu, qui prenait 7,48 % dans les derniers échanges.

Le géant du commerce en ligne JD.com (+7,00 %), son concurrent Alibaba (+6,60 %), le géant mondial des jeux vidéo Tencent (+5,64 %) et le fabricant de téléphones intelligents et d’appareils électroniques Xiaomi (+4,68 %) n’étaient pas non plus en reste.

L’habillement allemand a le vent en poupe

En Allemagne, Adidas (+3,30 %) et Zalando (+2,41 %) signaient deux des trois meilleures performances du DAX à l’ouverture.

SoftBank Group piqué par le bond des puces

Le géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies SoftBank Group (SBG) a vu son titre bondir de 4,29 % à 5971 yens. Il a une nouvelle fois profité de la perspective de l’introduction à Wall Street d’ici à la fin de l’année de sa filiale britannique Arm, fabricant de microprocesseurs. Le groupe américain de services financiers Jefferies a récemment relevé son opinion sur SBG sur fond de vents favorables dans le secteur des semi-conducteurs.

Du côté des matières premières et des devises

Les prix du pétrole progressaient vers 4 h (heure de l’Est). Le baril de Brent de Mer du Nord gagnait 1,28 % à 75,23 dollars et le baril de WTI américain 1,05 %, à 70,92 dollars.

Les changes connaissaient de très petites variations. Le dollar était quasi stable, tant face à l’euro (+0,02 %), à 0,9290 euro pour un dollar, que face à la livre sterling (+0,01 %), à 0,7982 livre pour un dollar.

Le bitcoin avançait de 0,84 % à 27 093,31 dollars