(New York) La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé jeudi, écartelée entre un secteur technologique inspiré par les prévisions flamboyantes du géant des processeurs Nvidia et le reste du marché, préoccupé par l’approche d’un possible défaut des États-Unis.

Agence France-Presse

Le Dow Jones s’est replié de 0,11 %, l’indice NASDAQ a gagné 1,71 % et l’indice élargi S&P 500 a progressé de 0,88 %.

Plus de détails à venir.