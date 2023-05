(New York) La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi, de plus en plus préoccupée par les conséquences de la crise de la dette américaine, qu’un accord soit trouvé ou non, alors que de nombreux indicateurs montrent un ralentissement de l’économie mondiale.

Agence France-Presse

Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,34 %, l’indice NASDAQ lâchait 0,68 % et l’indice élargi S&P 500 perdait 0,53 %.