Wall Street dans le vert, NASDAQ et S&P 500 au plus haut depuis près de neuf mois

(New York) La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, tirée par le secteur technologique et la frénésie autour de l’intelligence artificielle, qui a permis à deux des trois indices majeurs de finir à leur plus haut niveau de l’année en clôture.