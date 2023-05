(Londres) Les cours du pétrole remontaient de plus belle, galvanisés par le rebond des créations d’emplois aux États-Unis en avril, éloignant les craintes de récession dans le pays et leurs conséquences sur la demande de brut.

Agence France-Presse

Vers 10 h 20, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet grimpait de 3,93 %, à 75,35 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en juin, gagnait 4,32 %, à 71,52 dollars.

Le pétrole « bénéficie […] d’un rebond technique, après avoir été entraîné vers ses plus bas niveaux de mars par les craintes croissantes d’une récession » mondiale, indique Han Tan, analyste d’Exinity.

Ce regain a été amplifié par le rebond des créations d’emplois aux États-Unis en avril. Quelque 253 000 emplois ont été créés en avril, a annoncé vendredi le département du Travail, soit nettement plus que les 180 000 attendus par les économistes.

« Le rapport sur l’emploi ainsi que les commentaires relativement optimistes des responsables des banques centrales et les déclarations faites tout au long de la semaine suggèrent qu’il existe un certain espoir d’éviter une récession cette année » aux États-Unis, explique Jameel Ahmad, analyste chez CompareBroker.io.

La résilience des créations d’emploi malgré l’augmentation drastique des taux d’intérêt américains au cours de l’année écoulée « va permettre aux décideurs de la Fed [Réserve fédérale américaine] d’être patients et de continuer à observer les données économiques » avant une nouvelle décision de politique monétaire.

Les craintes de récession avaient fortement pesé sur les cours en début de semaine. Depuis la clôture vendredi dernier, le Brent perdait toujours plus de 7 % et le WTI plus de 9 %.

La Fed et la Banque centrale européenne (BCE) ont toutes deux relevé mercredi et jeudi leurs taux directeurs de 25 points de base, renforçant l’appréhension qu’un « resserrement des conditions financières n’entraîne une contraction des principales économies », rappelle également John Plassard, analyste pour Mirabaud.

Carsten Fritsch, analyste de Commerzbank, note cependant que toutes ces projections restent hypothétiques : « jusqu’à présent, aucune donnée concrète n’a suggéré un affaiblissement réel de la demande de pétrole ».