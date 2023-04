(New York) Entre l’élan des bons résultats de Microsoft et les inquiétudes pour le secteur bancaire, la Bourse de New York a terminé sans direction et sur la défensive mercredi.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones a lâché 0,67 %, le NASDAQ, à forte coloration technologique, a avancé de 0,47 % et l’indice élargi S&P 500 a cédé 0,38 %, selon des résultats provisoires. La banque régionale américaine First Republic a continué sa descente aux enfers (-30 %), suscitant des inquiétudes sur un resserrement des conditions de crédit aux États-Unis.