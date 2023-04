Un investisseur intente une requête en action collective contre l’entreprise montréalaise de systèmes de paiement électronique Nuvei, qu’il accuse d’avoir diffusé des « informations fausses et mensongères » lors de sa récente annonce d’une association d’affaires avec l’acteur-investisseur Ryan Reynolds.

Dans sa requête déposée en Cour supérieure du Québec, dans les jours qui ont suivi l’annonce de Nuvei le 17 avril, cet investisseur montréalais allègue que « le communiqué émis par Nuvei laisse la fausse impression que [Ryan] Reynolds a effectivement investi dans Nuvei, alors qu’en fait il n’a pas investi un dollar dans Nuvei, mais qu’on lui a donné des actions de l’entreprise sous la forme d’unités d’actions restreintes (UAR) pour une valeur de 25 millions de dollars ».

L’instigateur de la requête avance ainsi que « le communiqué de presse contient des informations matériellement fausses et trompeuses, car [Ryan] Reynolds n’a jamais investi son argent dans Nuvei. Les défendeurs [Nuvei et Ryan Reynolds] ont utilisé les termes “investissement, investir et investisseurs” dans le communiqué de presse dans le but de soutenir le cours de l’action en difficulté de Nuvei ».

IMAGE TIRÉE D’UNE VIDÉO YOUTUBE Le comédien Ryan Reynolds dans une capsule faisant la promotion de Nuvei

Selon l’instigateur de la requête en action collective, « le don d’unités d’actions restreintes est plutôt un paiement effectué par Nuvei à Reynolds en échange du soutien de Reynolds à Nuvei et sa valeur boursière, avec des messages sur ses réseaux sociaux et des apparitions dans les médias par des interviews et des messages publicitaires » où apparaît aussi Philip Fayer, le président du conseil et chef de la direction de Nuvei.

De l’avis de l’instigateur de la requête, « il est évident que Reynolds n’a pas fait un investissement tel qu’il a été présenté de manière erronée au public » par Nuvei et Ryan Reynolds.

Déterminer la véracité

Disant agir au nom des « milliers d’investisseurs en actions de Nuvei » depuis septembre 2020, l’instigateur de la requête demande à la Cour d’autoriser l’action collective afin, dans un premier temps, de pouvoir déterminer la véracité et la teneur exacte de « l’investissement personnel » de Ryan Reynolds au capital-actions de Nuvei.

Dans un second temps, en cas de constat d’infraction à la réglementation des informations financières en Bourse, l’action collective vise à déterminer un « montant de dommages et de compensation » pour les investisseurs en actions de Nuvei qui auraient été induits en erreur par son annonce d’une association d’affaires avec Ryan Reynolds.

En réaction, la direction de Nuvei n’a pas encore déposé de réponse officielle à la requête d’action collective déposée jeudi dernier, le 19 avril.

Autre embarras

Entre-temps, pour la direction de l’entreprise montréalaise, il s’agit d’un deuxième embarras à gérer en l’espace de quelques jours.

Et ce, alors que les actions de Nuvei ont retrouvé un certain élan en Bourse après une année 2022 difficile pour les actions d’entreprises technologiques.

En fait, pour la deuxième fois en 16 mois, Nuvei, dont les actions sont cotées à la Bourse de Toronto et au NASDAQ américain, est ciblée par une firme new-yorkaise d’investissement par la vente d’actions à découvert.

Dans un rapport publié la semaine dernière, Spruce Point Capital soutient que Nuvei manque de transparence et que la direction a notamment caché l’étendue de l’exposition de l’entreprise aux cryptomonnaies ainsi qu’un partenariat avec la plateforme déchue d’échange de cryptomonnaies FTX, dans laquelle Nuvei détenait apparemment une participation.

Spruce Point dit tenir ses informations d’un ancien cadre de Simplex, entreprise achetée par Nuvei en 2021.

Le vendeur à découvert prétend que Nuvei n’a pas divulgué de manière claire l’ensemble de ses intérêts lors de l’annonce d’un partenariat avec FTX, ce qui a facilité les mouvements de fonds vers FTX.

Le rapport souligne que Nuvei devrait divulguer tout revenu ou avantage pécuniaire reçu de FTX.

« Nuvei n’a pas non plus fourni aux investisseurs une vue transparente de son exposition totale à la crypto », est-il indiqué dans le document de Spruce Point, qui soutient que l’exposition en question a augmenté après l’acquisition de Simplex.

En décembre 2021, Spruce Point Capital avait attaqué Nuvei une première fois en se disant préoccupé par des déclarations biographiques sur des membres de la direction, des acquisitions de l’entreprise, l’exposition à des secteurs à haut risque et peu favorables à l’investissement ESG (environnemental, social et de gouvernance), et la probabilité que Nuvei ne parvienne pas à répondre à des attentes financières jugées ambitieuses.

Avec la collaboration de Louis-Samuel Perron et de Richard Dufour, La Presse