(Paris) Les marchés boursiers manquaient de dynamisme mercredi, face à une inflation britannique encore élevée, des taux d’intérêt revenus à un haut niveau et de multiples résultats d’entreprises.

Agence France-Presse

Wall Street a ouvert en baisse : vers 9 h 45 (heure de l’Est), le Dow Jones reculait de 0,40 %, le S & P500 de 0,46 % et le NASDAQ de 0,61 %.

En Europe, les places financières étaient mitigées : Paris montait de 0,15 %, Francfort baissait de 0,10 % et Londres de 0,15 %.

L’inflation a légèrement ralenti en mars au Royaume-Uni, mais reste au-dessus de 10 %, tirée par les factures alimentaires. Son recul est plus modeste que les prévisions des économistes, qui s’attendaient à la voir repasser sous le seuil des deux chiffres.

« Pour la Banque d’Angleterre, la nécessité de procéder à une nouvelle hausse de taux lors de sa prochaine réunion, voire sans doute, au-delà, devient donc plus pressante », avec « une croissance qui semble avoir tenu, bon an mal an, en début d’année » et « une inflation sous-jacente entretenue par l’accélération des salaires », en conclut Thomas Bauer, économiste du cabinet RichesFlores.

L’inflation sous-jacente, qui exclut l’énergie et l’alimentaire, est restée stable à 6,2 %. C’est cet indicateur qui retient particulièrement l’attention des banques centrales.

Conséquence de cette publication, les taux des emprunts d’État britanniques augmentaient sensiblement : celui à dix ans montait à 3,83 % contre 3,75 % la veille, et celui à échéance deux ans s’établissait à 3,76 % contre 3,68 % mardi soir.

Aux États-Unis, les taux poursuivaient leur remontée, le taux d’intérêt de l’emprunt 10 ans passant de 3,58 % à 3,61 %.

La Banque d’Angleterre ne serait pas la seule à relever ses taux le mois prochain puisque, selon le consensus, la Réserve fédérale américaine comme la Banque centrale européenne (BCE) devraient en faire autant pour continuer leur combat contre l’inflation.

La hausse des prix, à laquelle s’attaquent les banques centrales depuis plus d’un an, reste une préoccupation dans l’alimentation et les services même si l’inflation globale est en train de décélérer aux États-Unis et en zone euro.

Les ventes en Europe font mousser Heineken

Le brasseur néerlandais Heineken a fait état mercredi d’un bénéfice net en légère baisse (3 %) au premier trimestre, à 403 millions d’euros, contre 417 millions d’euros l’année dernière, mais maintient ses objectifs et fait état de ventes « au-delà des attentes » en Europe et « encourageantes » aux États-Unis. L’action montait de 4,01 % à Amsterdam.

Netflix veut se diversifier

Netflix a entrepris de convaincre le marché que sa transition vers des abonnements plus variés et plus finement calibrés serait porteuse sur le long terme. La plateforme a gagné moins d’abonnés qu’attendu par le marché et l’action reculait de 2,91 % dans les premiers échanges.

Soulagement sur les banques régionales américaines

La banque régionale Western Alliance, qui a particulièrement souffert en mars lors de la crise bancaire, bondissait de 17,75 % à Wall Street après ses résultats. Pacwest gagnait 6,05 % et First Republic 1,86 %,

La banque d’affaires américaine Morgan Stanley a vu son bénéfice net glisser de 20 % au premier trimestre et son action reculait de 3,81 %.

Du côté des devises et du pétrole

La livre gagnait 0,19 % face au dollar (à 1,2449 dollar) vers 9 h 40 (heure de l’Est).

Les cours du pétrole poursuivaient leur recul mercredi, alors que les craintes d’une nouvelle hausse des taux directeurs aux États-Unis, qui pourrait peser sur la demande de brut, éclipsent la reprise économique chinoise.

Vers 9 h 30 (heure de l’Est), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin glissait de 1,69 %, à 83,33 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en mai, abandonnait 1,70 %, à 79,49 dollars.