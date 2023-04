Plus tôt, les craintes de récession ont à nouveau pesé sur les places asiatiques.

Calme sur les marchés avant Pâques et le rapport sur l’emploi américain

(Paris) Le calme régnait jeudi sur les marchés financiers qui attendent un rapport clé sur l’emploi américain, dont le contenu devrait définir l’orientation boursière la semaine prochaine et guider la banque centrale américaine dans sa prochaine décision sur les taux en mai.

Agence France-Presse

Les indices européens se ménageaient avant le long week-end de Pâques et la publication de ce rapport mensuel vendredi, jour férié pour les marchés. Vers 7 h (heure de l’Est), Paris prenait 0,28 %, Francfort 0,35 % et Londres 0,73 % au lendemain d’une séance négative.

Plus tôt, les craintes de récession ont à nouveau pesé sur les places asiatiques.

À Wall Street, les contrats à terme sur les principaux indices signalaient une ouverture stable pour le Dow Jones et le S&P 500 et en légère baisse de 0,32 % sur l’indice à coloration technologique NASDAQ vers 6 h 50 (heure de l’Est).

Depuis le début de la semaine, plusieurs statistiques illustrant le ralentissement économique aux Etas-Unis ont alimenté les craintes de récession, les investisseurs se demandant si la banque centrale américaine n’a pas été trop loin dans le durcissement monétaire en voulant combattre l’inflation.

Cela aboutit à dynamiser les emprunts d’États obligataires et à diminuer l’appétit pour les actifs risqués comme les actions.

« Il semble que les marchés veulent croire que l’économie ralentit, ce qui est vraisemblablement le cas, que les récentes hausses de taux sont en cause et que la Fed va devoir bientôt changer l’orientation de sa politique monétaire », analyse Michael Hewson pour CMC Markets.

Alors qu’ils espéraient depuis des mois des signes de détente du marché du travail américain et un ralentissement économique pour entrevoir une fin prochaine des cycles de hausses des taux de la Réserve fédérale (Fed), les investisseurs s’inquiètent désormais de la santé de la première économie mondiale.

Selon les experts, les données des prochains jours sur l’emploi et l’inflation seront déterminantes pour savoir si la banque centrale américaine (Fed) augmentera ou non à nouveau de 25 points de base son taux directeur lors de sa prochaine réunion en mai.

Mais au vu de l’inflation qui reste élevée, il ne faut, selon eux, pas s’attendre à un virage précipité de la Fed qui en viendrait à baisser ses taux, un schéma dans lequel se complaisent les marchés actuellement.

En zone euro, une nouvelle hausse des taux d’intérêt « sera appropriée » en mai si les prévisions de la Banque centrale européenne, qui s’attend encore à une inflation élevée, se réalisent en dépit des récentes tensions financières, a déclaré jeudi son chef économiste.

La BCE, qui vise une inflation à terme de 2 %, a jusqu’à présent remonté ses taux d’intérêt à une vitesse inédite, les relevant de 350 points de base depuis juillet, pour tenter de contenir la hausse des prix qui a atteint 10 % en octobre dans la zone euro, dans le sillage de l’invasion russe en Ukraine.

Tui profite d’une demande forte à Pâques

Le numéro un mondial du tourisme TUI a indiqué avoir enregistré une forte demande pour les vacances de Pâques avec plus de 500 000 clients et a dit s’attendre à un « bon été 2023 ». L’action s’envolait de 11,23 % à Londres. À Paris, Accor grimpait de plus de 5 %.

TotalEnergies sous pression climatique

Une coalition d’investisseurs menée par l’organisation d’activisme actionnarial Follow This compte déposer une résolution consultative à l’assemblée générale des actionnaires du groupe TotalEnergies pour qu’il « aligne ses objectifs de réduction » des émissions de gaz à effet de serre sur l’accord de Paris pour 2030. L’action gagnait 1,84 % à 58,19 euros.

Du côté des devises et du pétrole

Les prix du pétrole s’orientaient en légère baisse jeudi, les investisseurs scrutant des signes de faiblesse de l’économie américaine qui pourraient se traduire par une demande en berne.

Vers 6 h 50 (heure de l’Est), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin perdait 0,19 % à 84,81 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en mai, glissait de 0,40 % à 80,29 dollars.

Vers 6 h 50 (heure de l’Est), le billet vert était stable face à l’euro, à 1,0903 dollars pour un euro.