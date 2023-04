Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar.

Le grand gagnant québécois du mois de mars à la Bourse de Toronto est Nuvei.

Le titre du fournisseur montréalais de solutions de paiement électronique s’est apprécié de 41 % durant le mois. Aya (+ 36 %), 5N Plus (+ 30 %), TVA (+ 27 %) et SNC-Lavalin (+ 18 %) ont aussi bien fait en mars.

Chez les perdants, Taiga (- 39 %), Hexo (- 23 %), Guru (- 21 %) et Lion (- 18 %) ont enregistré les plus importants replis du mois à Toronto à Québec inc.

La participation du plus gros actionnaire institutionnel de Thérapeutique Knight vient de repasser au-dessus de la barre des 10 %. L’achat de 630 000 $ en actions de la pharmaceutique montréalaise le 23 mars par George Armoyan a forcé une déclaration aux autorités.

Puisque le rachat de Shaw par Rogers entraînera bientôt le retrait du titre de Shaw de la Bourse et du TSX 60, une entreprise du Québec est positionnée pour s’ajouter à l’indice regroupant les 60 plus grosses pointures de la Bourse de Toronto. Le « remplaçant » de Shaw devrait logiquement être le plus important titre du secteur le plus sous-pondéré du TSX 60, selon l’analyste Jean-Michel Gauthier, de la Scotia. Le choix logique est donc WSP. Et si c’est le cas, il faut s’attendre à une demande importante d’actions du cabinet de génie montréalais, puisque la décision amènerait notamment des fonds négociés en Bourse à rééquilibrer des positions.

Le crédit d’impôt remboursable de 30 % annoncé mardi dans le budget fédéral en lien avec des investissements en technologies propres est favorable à plusieurs entreprises. Mais l’analyste Rupert Merer, de la Financière Banque Nationale, estime que le producteur montréalais de graphène NanoXplore est probablement le plus grand gagnant de cette annonce au sein du groupe d’entreprises formant son univers de couverture. Le crédit d’impôt pourrait notamment soutenir des projets d’investissement dans l’éventuelle usine de batteries de la filiale VoltaXplore.

Lion et 5N Plus sont deux autres entreprises québécoises suivies par Rupert Merer qui pourraient également bénéficier du crédit d’impôt lors d’investissements futurs visant, par exemple, à bonifier la production.

Coveo a un nouvel admirateur sur Bay Street. L’analyste Suthan Sukumar, de la firme Stifel/GMP, a lancé cette semaine un suivi officiel des activités de l’entreprise de Québec spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée au commerce électronique en recommandant le titre.

Bien que les vents macroéconomiques pèsent sur la croissance à court terme, il croit qu’un vaste marché sous-pénétré combiné à une sensibilisation et à un intérêt croissants à l’égard de l’intelligence artificielle alimentera une forte demande. Ils sont désormais 7 analystes sur 9 à proposer l’achat de l’action de Coveo.

Un des fondateurs de Couche-Tard, Jacques D’Amours, a vendu le 23 mars 600 000 $ d’actions de la chaîne de dépanneurs de Laval. Cette transaction a été réalisée au bénéfice de sa fondation.

Neuf des 12 analystes qui suivent officiellement les activités de Québecor recommandent l’action de l’entreprise dirigée par Pierre Karl Péladeau, alors que Vidéotron est maintenant autorisée par Ottawa à acquérir la filiale sans fil de Shaw pour étendre ses activités à l’extérieur du Québec.

Un membre de la haute direction de Dorel vient d’acheter près de 80 000 $ en actions du fabricant montréalais de meubles et de sièges d’auto pour enfants. Vice-président directeur aux ventes et au marketing, Jeffrey Segel a acheté au total 20 500 actions au cours des séances du 22 et 24 mars.

Les titres québécois de Québecor, Alimentation Couche-Tard, Bombardier, SNC-Lavalin, CGI et Aya ont atteint cette semaine un nouveau sommet des 52 dernières à la Bourse de Toronto. En revanche, les titres de Lion, OpSens, Fiera Capital, Thérapeutique Knight et Taiga ont touché cette semaine un plancher des 52 dernières semaines.

La Bourse de Toronto, la Bourse de New York et le NASDAQ seront fermés vendredi à l’occasion du début du congé de Pâques.