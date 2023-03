« Le marché a attendu de voir si d’autres banques allaient tomber et cela ne s’est pas produit », explique Adam Sarhan, de 50 Park Investments. « Donc on s’offre un rebond de soulagement. »

(New York) La Bourse de New York a terminé en nette hausse mercredi, de plus en plus assurée grâce à la stabilisation apparente du système bancaire et à l’accalmie sur le marché obligataire, avec les actions technologiques à l’honneur.

Agence France-Presse

Le Dow Jones a gagné 1,00 %, l’indice NASDAQ a progressé de 1,79 % et l’indice élargi S&P 500 a pris 1,42 %.

Plus de détails à venir.