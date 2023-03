Entre vendredi et mercredi, le WTI avait fondu de quasiment 12 %, asphyxié par les craintes d’une crise majeure du système bancaire et d’un phénomène de contagion.

(New York) Les cours du pétrole ont mis fin jeudi à trois séances consécutives de baisse et terminé dans le vert, avec la fin d’une vague de ventes techniques et le retour au calme sur les marchés financiers, après plusieurs jours de turbulences.

Agence France-Presse

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en mai, a terminé en progression de 1,37 %, à 74,70 dollars.

Quant au West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en avril, il s’est apprécié de 1,09 %, à 68,35 dollars.

« Les prix du brut sont repartis à la hausse avec le retour de l’appétit pour le risque à Wall Street, consécutif aux informations de presse sur un soutien » de plusieurs grands noms de la place à la banque américaine First Republic, a expliqué, dans une note, Edward Moya, d’Oanda.

Entre vendredi et mercredi, le WTI avait fondu de quasiment 12 %, asphyxié par les craintes d’une crise majeure du système bancaire et d’un phénomène de contagion, de nature à faire dérailler l’économie et contracter la demande d’or noir.

Pour Daniel Ghali, de TD Securities, le mouvement enclenché lundi a poussé les opérateurs qui étaient positionnés à la hausse à se désengager massivement.

Le repli brutal qui a suivi a fait descendre les cours sous des seuils techniques majeurs, notamment 70 dollars pour le WTI, ce qui a encore accéléré le délestage général.

« Nous pensons que les courtiers spéculatifs qui suivent les tendances ont porté leurs positions au maximum » et que la correction est terminée, a indiqué Daniel Ghali. « Cela devrait se traduire par une remontée des cours » au-delà de la séance de jeudi.

L’analyste voit les prix de l’or noir se repositionner dans la fourchette au sein de laquelle ils évoluaient depuis le début de l’année avant ce décrochage violent, soit entre 72 et 82 dollars pour le WTI.

Pour Edward Moya, l’annonce, jeudi, d’un relèvement d’un demi-point du principal taux directeur de la Banque centrale européenne (BCE) avait d’abord pesé sur les cours, mais le discours prudent dont l’institution a assorti cette décision a plu.

« Il pourrait s’agir du dernier relèvement de la BCE et la Fed (banque centrale américaine) pourrait en faire autant après une dernière hausse » la semaine prochaine, anticipe l’analyste.