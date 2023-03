(New York) La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, sur un marché encore secoué par la série de faillites bancaires des derniers jours et le spectre d’une possible contagion, malgré des annonces fortes des autorités américaines pour garantir les dépôts.

Agence France-Presse

Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,59 %, l’indice NASDAQ reculait de 0,80 %, l’indice élargi S&P 500 perdait 1,08 %, et plusieurs banques régionales s’effondraient.