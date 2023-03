Wall Street termine en baisse, inquiété par le secteur bancaire

(New York) La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi, indisposée par la faillite de la banque américaine SVB et la crainte d’une possible contagion, ce qui l’a emporté sur le sentiment que la banque centrale américaine (Fed) va avoir la main moins lourde que redouté.