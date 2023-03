Dans les premiers échanges, le Dow Jones perdait 0,21 %, l’indice NASDAQ abandonnait 0,15 % et l’indice élargi S&P, 0,20 %.

PHOTO NICOLE PEREIRA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, plutôt satisfaite du rapport mensuel sur l’emploi, qui montre des signes de ralentissement du marché du travail, mais gardant un œil inquiet sur le secteur bancaire et l’établissement américain SVB, aux abois.

Agence France-Presse

Dans les premiers échanges, le Dow Jones perdait 0,21 %, l’indice NASDAQ abandonnait 0,15 % et l’indice élargi S&P, 0,20 %.

