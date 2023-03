Wall Street ouvre en baisse, inquiété par le secteur bancaire

(New York) La Bourse de New York évoluait en baisse vendredi peu après l’ouverture, assez satisfaite du rapport mensuel sur l’emploi, qui montre des signes de ralentissement du marché du travail, mais gardant un œil inquiet sur le secteur bancaire et l’établissement américain SVB, aux abois.