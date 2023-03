(Paris) Les places boursières étaient en voie de terminer la semaine dans le vert vendredi, se montrant optimistes après la publication d’indicateurs sur l’économie mondiale et des déclarations accommodantes d’un responsable de la banque centrale américaine.

Agence France-Presse

Les places européennes ont fini en hausse, Paris a pris 0,88 %, Francfort 1,64 %, Milan 1,56 %.

Londres a grappillé 0,04 %, ralentie par les craintes d’un mouvement d’entreprises quittant la place britannique pour les États-Unis.

La Bourse de New York continuait à profiter du petit élan pris la veille après une longue période négative.

Vers 11 h 45 (heure de l’Est), le Dow Jones progressait de 0,57 %, le NASDAQ de 1,11 % et le S&P 500 de 0,90 %.

Les spéculations sur l’évolution des politiques monétaires et des taux d’intérêt vont bon train depuis la publication de chiffres d’inflation plus élevés que prévu aux États-Unis et en zone euro.

Malgré tout « les investisseurs préfèrent voir le verre à moitié plein », constate Frédéric Ruf, analyste chez Milleis, grâce notamment à la prise de parole jeudi du président de la Réserve fédérale d’Alanta Raphaël Bostic, qui s’est dit favorable à une hausse de 25 points de base, évoquant une éventuelle pause des relèvements de taux à l’été.

Les taux obligataires se détendaient légèrement vendredi, après avoir nettement progressé au cours de la semaine et retrouvé des niveaux inobservés depuis plus de dix ans.

Le taux de l’emprunt de l’État allemand à 10 ans, qui fait référence en Europe, valait 2,71 % dans les derniers échanges, contre 2,5 % en fin de semaine dernière.

Celui de la dette américaine à même échéance approchait 4,00 % vers 11 h 45 (heure de l’Est) contre 3,88 % il y a une semaine.

Concluant « une séquence de hausse assez inédite » tant du côté obligataire que des actifs, les marchés actions conservaient également une dynamique positive, malgré les tensions récentes sur les taux obligataires.

Il s’agit « d’une chasse aux bonnes affaires : dès qu’il y a un mouvement de baisse, des investisseurs, qui ont la sensation d’être en dehors du mouvement de fond de hausse depuis l’automne, en profitent pour racheter » les valeurs en berne, explique M. Ruf.

Énergie et Chine hissent le métal

L’industrie du métal profitait de la baisse des coûts de l’énergie, notamment du gaz européen (-3,88 % à 45,00 euros le mégawattheure vers 11 h 45 heure de l’Est), la production de métaux industriels étant très gourmande en énergie.

Le phénomène était également soutenu par l’indice en hausse des directeurs d’achat en Chine, reflet de la santé industrielle rassurante de la deuxième économie du globe et poussant au risque le marché.

A Paris, ArcelorMittal a avancé de 2,77 % et à Londres Anglo American a pris 1,79 %, Glencore 2,35 % et Rio Tinto 2,09 %.

Volkswagen déboule en trombe

Le géant de l’automobile allemand Volkswagen a fait état vendredi d’un bénéfice net en légère hausse en 2022 malgré les ruptures d’approvisionnement en composants et la hausse des coûts des matières premières et de l’énergie.

L’action est montée de 10,56 % juste avant la clôture à Francfort. Le secteur automobile avait le vent en poupe, soutenu par de bons indices en Chine.

Faurecia a pris 6,78 % à Paris, Aston Martin 9,84 % à Londres, Volvo 5,80 % à Oslo et Tesla montait de 3,47 % à New York.

Du côté des matières premières et des devises

Après une séance en nette baisse, les prix du pétrole se stabilisaient vers 11 h 45 (heure de l’Est). Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai reprenait 0,73 %, à 85,37 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, pour livraison en avril, montait de 1,18 %, à 79,08 dollars.

Le dollar reculait après ses gains de la veille. L’euro progressait ainsi de 0,08 % par rapport au billet vert à 11 h 45 (heure de l’Est), à 1,06 dollar pour un euro.

Le bitcoin a reculé de 4,61 % à 22 336,69 dollars après que Silvergate Capital a indiqué que de récents développements sur le marché des cryptoactifs pourraient affecter sa solidité financière et a évoqué une possible cessation de paiements dans l’année à venir.