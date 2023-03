Dans les premiers échanges, le Dow Jones reculait de 0,04 %, l’indice NASDAQ cédait 0,05 % et l’indice élargi S&P 500 abandonnait 0,18 %.

(New York) La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi, toujours hésitante dans l’attente de nouvelles données macroéconomiques permettant de jauger l’état de l’économie américaine et d’estimer la trajectoire monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

Agence France-Presse

