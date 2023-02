L’indice Dow Jones et l’indice élargi S&P 500 lâchaient respectivement 0,50 % et 0,46 % tandis que le NASDAQ, à dominante technologique, cédait 0,30 %, quelques minutes après l’ouverture.

(New York) La Bourse de New York, hésitante, a ouvert mercredi dans le rouge après l’inflation qui ralentit moins vite que prévu et une forte hausse des ventes au détail aux États-Unis.

Agence France-Presse

