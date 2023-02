« Pour les membres de la Fed, ce lent repli de l’inflation ne fait que justifier l’idée qu’il faut garder les taux plus élevés plus longtemps », a indiqué Rubeela Farooqi, économiste en chef pour HFE.

(New York) La Bourse de New York qui a d’abord ouvert en repli mardi évoluait en ordre dispersé après une inflation américaine qui ralentit, mais moins que prévu.

L’indice Dow Jones cédait 0,02 %, le NASDAQ, à dominante technologique grappillait 0,32 % après avoir d’abord perdu jusqu’à 1 % et le S&P 500 0,17 % vers 10 h (heure de l’Est).

L’inflation est restée forte aux États-Unis en janvier, ralentissant moins qu’attendu sur un an et accélérant même sur le mois, pour la première fois depuis octobre, selon l’indice CPI publié mardi.

Les prix à la consommation ont augmenté de 6,4 % sur un an, contre 6,5 % le mois précédent. C’est moins bien que les 6,2 % qui étaient attendus. Et sur un mois seulement, la hausse des prix accélère à 0,5 %, après +0,1 % en décembre (chiffre révisé).

L’inflation sous-jacente (hors alimentation et énergie) aussi est un peu plus tenace que prévu à 0,4 % sur le mois contre 0,3 % attendu.

Sur un an, les prix alimentaires restent en hausse de 10,1 % et ceux des services ont même accéléré à +7,2 % contre +7 % en décembre.

« Pour les membres de la Fed, ce lent repli de l’inflation ne fait que justifier l’idée qu’il faut garder les taux plus élevés plus longtemps », a indiqué Rubeela Farooqi, économiste en chef pour HFE.

« Les décideurs ont encore du travail à faire pour ramener l’inflation vers l’objectif (de 2 %) et sont susceptibles de continuer à relever les taux et de maintenir une politique restrictive pendant un certain temps », a ajouté l’analyste.

« L’inflation est un adversaire tenace », a résumé Neil Saunders de Global Data, soulignant qu’elle était « bien plus persistante que ce qu’on voudrait ».

« Il y a vraiment un risque que 2023 soit encore une année dominée par des prix qui montent », a averti l’expert.

D’autres économistes plus optimistes, comme Chris Low de FHN Financial, constataient « une bonne nouvelle » dans le fait que l’inflation a malgré tout « marqué un tournant ».

Sur le marché obligataire, les rendements sur les bons du Trésor à dix ans à 4,60 % comme à deux ans à 3,74 % atteignaient leur plus haut de ce début d’année vers 9 h 45 (heure de l’Est).

Du côté des valeurs, Coca-Cola était stable (+0,31 %) après des résultats solides au 4e trimestre, grâce notamment à des hausses de prix.

Le chiffre d’affaires du géant des sodas a atteint 10,1 milliards de dollars au dernier trimestre, en hausse de 7 % sur lequel il a dégagé 2 milliards de dollars de profits. Le groupe s’attend en 2023 à une hausse équivalente de ses ventes.

Le spécialiste de l’analyse de données Palantir, qui a dégagé un bénéfice pour la première fois depuis sa création en 2033, voyait son action flamber de 11,30 % à 8,47 dollars.

La société a enregistré au quatrième trimestre un bénéfice net de 31 millions de dollars et prévoit d’être dans le vert sur l’ensemble de l’année 2023.

Le titre de Tesla augmentait de 1,64 % à 197,84 dollars vers 9 h 55 (heure de l’Est) alors que la marque a relevé le prix de certains de ses modèles haut de gamme.

Marriott International était en légère hausse (+ 0,64 %) après avoir annoncé de robustes résultats au 4e trimestre, reflétant une demande qui reste solide.

Airbnb était dans le vert (+2,26 %) en attendant ses résultats après la clôture du marché.