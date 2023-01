(New York) La Bourse de New York a terminé en nette hausse vendredi, de plus en plus convaincue par les indicateurs qu’un refroidissement contenu de l’économie américaine est possible, avec un arrêt du resserrement monétaire en vue.

Agence France-Presse

Le Dow Jones est monté de 0,08 %, l’indice NASDAQ a pris 0,95 %, et l’indice élargi S&P 500 a gagné 0,25 %.