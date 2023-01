Londres et Francfort ajoutaient environ 0,1 % en début de séance en Europe, tandis que Paris était stable.

Bourses asiatiques et européennes en hausse, congé à Wall Street

(Londres) Les marchés asiatiques et européens étaient en hausse lundi matin, avant la publication de données sur la croissance économique de la Chine et une annonce de la banque centrale du Japon concernant sa politique monétaire plus tard cette semaine.

La Presse Canadienne

Londres et Francfort ajoutaient environ 0,1 % en début de séance en Europe, tandis que Paris était stable.

Les Bourses sont fermées aux États-Unis, prenant congé en raison du Martin Luther King, Jr. Day.

En Asie, le Nikkei 225 a perdu 1,1 % à Tokyo. La bourse de Shanghaï a bondi de 1 % et le Hang Seng a pris moins de 0,1 % à Hong Kong. Sydney a ajouté 0,8 % et Séoul 0,6 %.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole cédait 23 cents US à 79,63 $ US le baril.