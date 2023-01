Après une première semaine de l’année en fanfare, les places financières du Vieux Continent montaient légèrement : Paris gagnait 0,78 % après sa meilleure semaine depuis plus de deux ans, Francfort 1,29 % et Milan 1,02 %. Londres grappillait 0,21 % après avoir clôturé à son plus haut depuis trois ans vendredi.

(Paris) Les Bourses mondiales poursuivaient leur progression, sur la même lancée que la semaine passée, prête à croire au scénario d’un atterrissage en douceur de l’économie américaine.

La Bourse de New York a ouvert en hausse : vers 10 h (heure de l’Est), le Dow Jones prenait 0,43 %, le S&P 500 0,98 % et le NASDAQ 1,72 %.

Après une première semaine de l’année en fanfare, les places financières du Vieux Continent montaient légèrement : Paris gagnait 0,78 % après sa meilleure semaine depuis plus de deux ans, Francfort 1,29 % et Milan 1,02 %. Londres grappillait 0,21 % après avoir clôturé à son plus haut depuis trois ans vendredi.

En Asie, Hong Kong a pris 1,89 % et Shanghai 0,58 %, les indices du continent étant portés par la réouverture économique de la Chine. La Bourse de Tokyo est restée fermée.

Pour Stephen Innes, analyste de SPI Asset Management, l’appétit pour le risque du marché est alimenté par « de plus en plus de preuves que les États-Unis pourraient connaître un atterrissage en douceur » de leur économie et « l’ouverture attendue depuis très longtemps de la Chine ».

Les investisseurs ont été satisfaits du rapport sur l’emploi américain, notamment du ralentissement de la hausse du salaire horaire moyen, qui a un fort impact sur l’évolution de l’inflation.

Les investisseurs auront de nouveaux éléments à se mettre sous la dent durant la semaine, avec une prise de parole du président de la Fed Jerome Powell mardi et jeudi les chiffres de l’inflation aux États-Unis (indicateur CPI) en décembre.

En Europe, « des chiffres d’inflation meilleurs que prévu », publiés la semaine passée, dynamisent également les marchés, selon Philippe de Gouville, patron d’Ismo, application d’épargne et d’investissement boursier.

Les taux des dettes des États européens progressaient sur le marché obligataire, légèrement plus que les taux souverains américains.

Alibaba se déleste d’Ant

Le fondateur et ancien patron du géant chinois du cybercommerce Alibaba, Jack Ma, va céder le contrôle de l’entreprise fintech Ant Group dans le cadre d’une restructuration, a annoncé samedi la société, alors que le régime communiste a multiplié les coups contre de grandes firmes du secteur.

L’action Alibaba a gagné 4,19 % à Wall Street, après avoir bondi de 8,66 % à Hong Kong. D’autres entreprises technologiques chinoises progressaient également, dont Tencent (+1,26 %) ou Baidu (+1,72 %).

AstraZeneca fait exploser CinCor

Le titre de la société de biotechnologies américaine CinCor Pharma s’envolait de 135 % à Wall Street après l’annonce du rachat prochain de ce spécialiste dans le développement de nouveaux traitements contre l’hypertension ou les maladies rénales chroniques par le laboratoire AstraZeneca (-1,02 % à Londres) pour 1,8 milliard de dollars.

Le britannique propose de racheter chaque action pour 26 dollars (contre moins de 12 dollars vendredi), plus un versement direct de 10 dollars par titre en numéraire.

De côté des devises et de l’énergie

Les prix du pétrole démarraient la semaine sur les chapeaux de roues, profitant de l’optimisme des investisseurs suscité par la fin de la quarantaine pour les voyageurs étrangers en Chine et l’ouverture des frontières avec Hong Kong.

Après une semaine conclue sur des pertes autour de 8 %, le baril de Brent de mer du Nord pour livraison en mars montait de 2,16 % à 80,27 dollars, et celui du WTI américain pour livraison en février de 2,49 % à 75,61 dollars vers 9 h 50 (heure de l’Est).

Le gaz naturel européen remontait de 4,27 % à 72,5 euros le mégawattheure, après une chute de 50 % de son prix les dernières semaines.

La valeur refuge dollar était pénalisée par la réouverture des frontières chinoises. Le Dollar index, qui compare le billet vert à un panier d’autres grandes devises, a atteint un niveau plus observé depuis juin.

L’euro progressait de 0,77 % par rapport au dollar, à 1,0726 dollar vers 9 h 50 (heure de l’Est).

Le bitcoin montait de 1,74 % à 17 250 dollars, au plus haut depuis la mi-décembre.