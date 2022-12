Les Bourses européennes ont ouvert en repli : Paris cédait 0,63 %, Londres 0,47 %, Francfort 0,66 % et Milan 0,59 %, vers 3 h 25 (heure de l’Est).

(Paris) Les Bourses mondiales fluctuent sans tendance vendredi matin, pour leur dernière séance d’une année affreuse pour les marchés financiers, qui s’achève sans certitude que 2023 soit un meilleur cru.

Agence France-Presse

En Asie, la Bourse de Tokyo a terminé stable, mais sur l’année elle a perdu plus de 9 %. Hong Kong a progressé de 0,2 % et Shanghai de 0,51 %, profitant du bond de Wall Street jeudi. Cependant, depuis le 1er janvier, ces deux places boursières chinoises ont reculé d’environ 15 %.

Jeudi, les indices de New York ont rebondi grâce à des demandes hebdomadaires d’allocations chômage aux États-Unis qui ont augmenté plus que prévu la semaine dernière, un signe pour les marchés de l’efficacité des hausses des taux directeurs de la banque centrale américaine (Fed).

L’indice NASDAQ a pris plus de 2,5 %, mais depuis le début de l’année, il perd un tiers de sa valeur.

Globalement, l’indice des actions mondiales MCSI World perd près de 20 % depuis le 1er janvier, sa pire performance depuis 2008.

Les obligations aussi ont souffert. Leurs prix variant en sens inverse de celui des taux d’intérêt, leur valeur a donc fondu en un an face au resserrement monétaire des banques centrales, qui ont renchéri le coût du crédit pour ralentir la demande et tenter de faire baisser l’inflation.

Les taux d’intérêt se sont envolés « bien plus que ce que nous avions prévu il y a un an, la Fed ayant relevé ses taux d’intérêt de 425 points de base à partir de mars », rappelle Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Vendredi, vers 3 h 20 (heure de l’Est), les taux des dettes souveraines européennes remontaient légèrement sur le marché obligataire, comblant le repli enregistré jeudi après les chiffres des demandes d’allocations chômage aux États-Unis. Le taux d’intérêt de l’obligation de l’État allemand valait 2,48 %.

« Tout a été affreux cette année, sauf pour l’énergie et le dollar », résume l’analyste de Swissquote Bank.

Avec des banques centrales qui ferment les robinets, « l’ère de l’argent facile est terminée, et terminée pour de bon. Cela signifie que les marchés financiers ne ressembleront plus à ce que nous avons connu depuis la crise des prêts à haut risque » en 2008, prévient Mme Ozkardeskaya.

Les investisseurs continuent par ailleurs de surveiller l’évolution de la situation sanitaire en Chine, où la fin de la politique « zéro COVID-19 » provoque une explosion du nombre de nouveaux cas et fait craindre des conséquences économiques négatives.

Vendredi, seuls les chiffres de l’indice d’activité PMI de la région de Chicago sont susceptibles d’animer la dernière séance de 2022, qui se tiendra très probablement dans des volumes d’échanges anémiques.

Du côté du pétrole, des devises et du bitcoin

Les cours du pétrole progressaient légèrement vers 3 h 20 (heure de l’Est). Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février prenait 2,10 %, à 84,01 dollars, et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison le même mois, gagnait 0,55 %, à 78,85 dollars.

Le yen poursuivait sa progression face aux principales devises, renforcé par des achats d’obligations effectués par la Banque du Japon pour le troisième jour consécutif, selon l’agence Bloomberg.

La monnaie japonaise prenait 0,81 % face au dollar à 131,97 yens pour un dollar.

L’euro était stable face au billet vert à 1,0661 dollars pour un euro.

Le bitcoin était en baisse de 0,71 % à 16 475 dollars.