(Paris) Les Bourses mondiales manquaient de dynamisme à l’approche du long week-end de Noël, avec l’attention dirigée comme durant toute l’année sur l’inflation et la publication attendue d’un indicateur essentiel pour la Réserve fédérale américaine en la matière.

Agence France-Presse

Les marchés européens étaient atones, au lendemain d’une nette baisse : Paris reculait de 0,07 %, Londres de 0,03 %, Milan était stable et Francfort prenait 0,04 % vers 3 h 15 (heure de l’Est).

La Bourse de Londres n’est ouverte que pour une demi-séance, qui se terminera à 7 h 30 (heure de l’Est).

La tendance était bien plus morose en Asie : Tokyo a terminé en baisse de 1,03 %, soit une chute de 4,7 % de l’indice sur la semaine. C’est aussi son plus bas niveau de clôture depuis le 3 octobre.

L’inflation au Japon a continué d’accélérer en novembre, atteignant 3,7 % sur un an (hors produits frais), un nouveau sommet depuis décembre 1981, selon des données publiées vendredi par le ministère nippon des Affaires intérieures et conformes aux attentes des économistes.

La tendance peut renforcer la détermination de la Banque centrale japonaise à accélérer son resserrement monétaire, alors qu’elle a fait une première inflexion en ce sens mardi, après avoir conservé sa politique ultra-accommodante toute l’année.

En Chine, Hong Kong a reculé de 0,44 % et Shanghai de 0,28 %.

La Bourse de New York a terminé en forte baisse jeudi, de plus en plus préoccupée par la trajectoire de l’économie américaine en 2023, avec des sociétés sur la défensive et la crainte d’une poursuite du resserrement monétaire après la publication d’une croissance plus solide que prévu au troisième trimestre.

« Les investisseurs prennent de plus en plus conscience que la Réserve fédérale américaine ne sera pas accommodante ces prochains trimestres à cause de la persistance de la vigueur économique américaine. Mais est-ce vraiment une surprise ? », note John Plassard, spécialiste de l’investissement chez Mirabaud.

Le Dow Jones a perdu 1,05 %, l’indice NASDAQ a cédé 2,18 % et l’indice élargi S&P 500 a abandonné 1,45 %.

Tout comme les Bourses européennes, les marchés américains seront fermés lundi.

Mais avant de réveillonner, les investisseurs auront une dernière donnée d’importance à se mettre sous la dent : l’indicateur de l’inflation PCE de novembre aux États-Unis, le plus suivi par la Réserve fédérale américaine à 8 h 30 (heure de l’Est).

Les marchés s’attendent à une nette décélération, avec une hausse de 0,2 % sur un mois contre 0,8 % en octobre, mais tout résultat différent pourrait changer profondément la dynamique de la séance.

Sur le marché obligataire, les taux souverains en Europe restaient stables.

Partenariat entre Crédit Agricole et Banco BPM

Banco BPM (+1,04 %) et Crédit Agricole Assurances (+0,34 %), ont signé un protocole d’accord pour la mise en place d’un partenariat bancassurance de long terme, selon un communiqué de la banque française vendredi. L’ensemble du secteur bancaire était bien orienté dans un contexte d’attente de hausse des taux directeurs des banques centrales en 2023.

Du côté des devises et du pétrole

Les prix du pétrole montaient, suivant la tendance de la semaine : le baril de Brent de mer du Nord prenait 0,67 % à 81,52 dollars tandis que le baril de WTI américain gagnait 0,95 % à 78,26 dollars vers 3 h (heure de l’Est).

La Russie pourrait réduire sa production de pétrole d’entre 500 000 à 700 000 barils par jour début 2023, en réponse à l’introduction par l’UE, le G7 et l’Australie d’un plafonnement du prix de l’or noir russe, a indiqué vendredi le vice-premier ministre russe, Alexandre Novak.

L’euro avançait de 0,25 % à 1,0623 dollar, et était stable face à la livre à 1,1356 euro pour une livre vers 2 h 55 (heure de l’Est).