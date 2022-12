(Paris) Les marchés mondiaux digéraient vendredi les discours agressifs des banques centrales, qui, en luttant contre l’inflation, risquent de pousser l’économie en récession.

Les Bourses européennes n’ont pas réussi à rebondir, après avoir connu jeudi leur pire chute depuis au moins six mois pour certaines. Paris cédait 0,68 %, Londres 0,52 %, Francfort 0,43 % et Milan 0,28 % vers 3 h 30 (heure de l’Est).

Wall Street a aussi connu une séance chahutée, après des indicateurs économiques médiocres. Le Dow Jones et le S&P 500 ont lâché plus de 2 % et le NASDAQ plus de 3 %.

La Bourse de Tokyo s’est repliée de 1,87 %, dans le sillage de Wall Street.

En Chine, Hong Kong a gagné 0,42 % et Shanghai a fini stable (-0,02 %), soutenues par des signes de progrès dans les discussions liées à l’audit des entreprises chinoises cotées à New York par les autorités américaines – de quoi réduire les craintes de retrait de cotation de certains grands noms comme Alibaba et Tencent.

Les Banques centrales américaine, européenne et britannique ont relevé leurs taux directeurs de 0,5 point de pourcentage plus tôt cette semaine, des hausses modérées par rapport aux précédentes.

Mais le ton agressif employé par les présidents des institutions américaine et européenne n’a pas été du goût des investisseurs, qui espéraient des signes d’une fin prochaine du tour de vis monétaire en cours.

La Banque centrale européenne a notamment relevé ses prévisions d’inflation pour les années à venir et ne pense pas atteindre sa cible de 2 %, même en 2025.

Sur le marché obligataire, les taux d’intérêt des dettes des États européens continuaient de monter vers 3 h 30 (heure de l’Est). Celui des obligations allemandes à 10 ans valait 2,16 %, contre seulement 1,93 % jeudi avant les annonces de la BCE. L’écart avec le taux italien à 10 ans (4,28 %) se creusait encore.

Ce ton strict et déterminé des banques centrales, couplé à des données macroéconomiques médiocres, notamment un repli prononcé de la consommation aux États-Unis, dressent un tableau peu réjouissant pour l’économie dans les mois à venir.

« Avec des banques centrales des deux côtés de l’Atlantique qui suggèrent qu’elles ont encore du travail pour maîtriser l’inflation, le relèvement des taux d’intérêt dans un environnement macroéconomique en déclin déclenchera sans aucun doute une récession », prévient Stephen Innes, analyste de SPI Asset Management. « La question est juste de savoir jusqu’à quel point. »

Des indicateurs d’activité PMI pour la zone euro permettront vendredi aux investisseurs de voir l’ampleur du ralentissement économique. En France, l’activité du secteur privé s’est contractée plus que prévu en décembre.

Le luxe trinque encore

Les valeurs du secteur du luxe étaient de nouveau pénalisées comme la veille par la remontée des taux obligataires et une chute de la consommation en Chine.

À Paris, Hermès (-1,67 %), Kering (-1,54 %) et LVMH (-1,20 %) occupaient le bas de l’indice CAC 40. À Hong Kong, Prada a perdu 2,54 %. À Londres, Bruberry cédait 0,63 %, à Milan, Moncler perdait 1,13 % et Tod’s 0,88 %. Et à Zurich, Richemont reculait de 0,54 %.

À l’inverse, le groupe industriel suisse Oerlikon progressait de 0,42 % après l’annonce le rachat de l’entreprise suisse Riri afin de se renforcer dans les revêtements pour le secteur du luxe. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.

Du côté du pétrole, des devises et du bitcoin

Les prix du pétrole poursuivaient leur repli comme la veille, face aux craintes de récession. Le baril de WTI américain cédait 0,72 % à 75,56 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord baissait de 1,05 % à 80,37 dollars vers 3 h 25 (heure de l’Est).

Le dollar arrêtait son rebond, soutenu la veille par le discours volontariste de la banque centrale américaine et l’aversion au risque.

L’euro progressait de 0,07 % face au billet vert, à 1,0635 dollar, et de 0,07 % face à la livre à 87,34 pence.

Le bitcoin prenait 0,49 % à 17 485 dollars.