(New York) La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, sur un marché attentiste, avant des échéances majeures la semaine prochaine, et toujours incommodée par la perspective d’une possible récession à venir.

Agence France-Presse

Le Dow Jones a terminé à l’équilibre, tandis que l’indice NASDAQ a lâché 0,51 % et l’indice élargi S&P 500, 0,19 %.

Plus de détails à venir.