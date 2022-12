Le siège de 5N Plus, dans l’arrondissement de Saint-Laurent

Gagnants et perdants de novembre

Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar.

Novembre a été un bon mois pour plusieurs entreprises québécoises à la Bourse de Toronto. Plusieurs titres de Québec inc. se sont appréciés de plus de 20 % durant le mois.

5N Plus est le grand gagnant du mois à Toronto. L’action du producteur montréalais de matériaux technologiques a avancé de 27 % en novembre. Coveo (+26 %), Transat (+25 %), Uni-Sélect (+23 %), et Haivision (+21 %) ont aussi enregistré des hausses considérables. Savaria (+19 %) et Bombardier (+19 %) ont aussi traversé un mois intéressant.

Chez les perdants, NanoXplore (-20 %), Guru (-19 %), Hexo (-17 %), Lightspeed (-16 %) et Taiga (-15 %) n’ont pas eu la cote auprès des investisseurs. DavidsTea a de son côté reculé de 13 % en novembre au NASDAQ.

SNC-Lavalin sera évincé de l’indice S&P/TSX 60 avant l’ouverture des marchés le 13 décembre. Le gestionnaire de l’indice en a fait l’annonce en fin de journée vendredi. Être évincé d’un indice peut avoir un impact au sens où ça peut provoquer des transactions d’investisseurs qui ajustent leurs positions. Des fonds indiciels reproduisent des indices en détenant les titres qui les composent.

Même si le rapport de recherche négatif publié cette semaine sur Saputo par un vendeur à découvert new-yorkais a bousculé l’action du transformateur laitier montréalais, l’analyste respecté Michael Van Aelst, de la TD, soutient n’avoir rien vu d’inquiétant dans le document. Il précise surtout n’avoir rien appris de nouveau à propos de Saputo.

« Certains éléments du rapport étaient déjà reflétés dans le prix de l’action, c’est-à-dire qu’ils avaient déjà contribué au recul du titre entre les mois de mai 2021 et mai 2022. »

Une administratrice de Cogeco Communications vient d’acheter pour 115 000 $ d’actions du câblodistributeur québécois. Robin Bienenstock a acheté un bloc de 1580 actions le 14 novembre. Elle est membre du conseil d’administration de Cogeco Communications depuis deux ans.

Le grand patron d’OpSens, Louis Laflamme, a acheté le 25 novembre un bloc de 1000 actions de l’entreprise de Québec spécialisée en instrumentation médicale. Il a payé un prix unitaire de 2 $. L’action d’OpSens a glissé sous la barre des 2 $ vendredi après l’annonce d’une émission d’actions d’une valeur de 10 millions de dollars réalisée au prix de 1,90 $.

Certains titres du secteur des technologies, comme celui de l’entreprise montréalaise Haivision, par exemple, ont rebondi dans la dernière ligne droite de novembre sans raison apparente. Appelé à offrir son avis, l’analyste Nick Corcoran, de la firme Acumen Capital Partners, soutient que le titre de Haivision semble avoir plongé de façon exagérée cet automne en raison du sentiment ambiant négatif et vient de remonter alors que des acheteurs tentent de dénicher des valeurs parmi les titres de technologies.

Un haut dirigeant de Gildan vient de vendre près de 600 000 $ en actions du fabricant montréalais de chaussettes et de t-shirts. Benito Masi, grand responsable de la fabrication au sein de l’entreprise, a vendu le 23 novembre un bloc de 15 000 actions.

Les titres québécois de Dollarama, Bombardier, TFI, Groupe ADF, Stella-Jones, 5N Plus, Metro, Uni-Sélect et CGI ont tous touché cette semaine un sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto. En revanche, Theratechnologies et Bitfarms ont atteint cette semaine un nouveau plancher des 52 dernières semaines.