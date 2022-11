Le pétrole se ressaisit, rumeurs d’une possible réduction de la production de l’OPEP+

(New York) Les cours du pétrole se sont repris lundi en fin de séance après avoir touché des plus bas depuis près d’un an, portés par la rumeur d’une possible réduction supplémentaire de la production de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de ses alliés de l’accord OPEP+.