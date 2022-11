Cours du pétrole

Le WTI au plus bas depuis un mois et demi

(New York) Le prix du baril de West Texas Intermediate (WTI), variété de référence américaine, a chuté de près de 5 % jeudi pour descendre à son plus bas niveau depuis un mois et demi, sur un marché de plus en plus préoccupé par l’affaiblissement de la demande.