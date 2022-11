(New York et Toronto) La Bourse de New York a terminé en repli lundi, mal orientée par la flambée des cas de coronavirus en Chine, sur un marché déjà anémique à l’orée d’une semaine raccourcie par un jour férié aux États-Unis.

Agence France-Presse et La Presse Canadienne

Le Dow Jones a perdu 0,13 %, l’indice NASDAQ a cédé 1,09 % et l’indice élargi S&P 500 a reculé de 0,39 %.

Le principal indice boursier du Canada a à peine glissé lundi.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a clôturé en baisse de 3,78 points à 19 977,13 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 74,34 cents US, en baisse par rapport à celui de 74,71 cents US vendredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a rendu 7 cents US à 80,04 $ US le baril, pendant que celui du gaz naturel a augmenté de 47 cents US à 6,78 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or a retraité de 14,80 $ US à 1739,60 $ US l’once et celui du cuivre s’est défait de 6 cents US à 3,57 $ US la livre.