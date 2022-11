Les marchés mondiaux applaudissent l’inflation qui ralentit aux États-Unis

(New York) Les Bourses ont fêté jeudi l’annonce d’un ralentissement plus fort qu’attendu de l’inflation américaine en octobre, une surprise qui a entraîné le dollar à la baisse, impulsé une forte détente sur le marché obligataire et propulsé les indices à Wall Street.