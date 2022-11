(New York) Les indices à la Bourse de New York ont conclu jeudi sur un bond historique, le NASDAQ s’envolant de plus de 7 %, célébrant l’annonce d’un ralentissement de l’inflation américaine.

Agence France-Presse

Selon des résultats provisoires à la clôture, l’indice Dow Jones a gagné 3,69 %, l’indice élargi S&P 500, le plus représentatif du marché américain, a grimpé de 5,53 %. Quant au NASDAQ, dominé par la technologie, il a affiché un bond de 7,35 %.