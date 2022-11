PHOTO J. DAVID AKE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York a ouvert en légère baisse mercredi et retenait son souffle avant la communication de la banque centrale américaine (Fed), dont le marché va guetter le moindre signal de décélération de son resserrement monétaire.

Agence France-Presse

Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,30 %, l’indice NASDAQ abandonnait 0,10 % et l’indice élargi S&P 500 reculait de -0,21 %.

