PHOTO SETH WENIG, ASSOCIATED PRESS

Wall Street s’essouffle, échaudée par des indicateurs plus élevés que prévu

(New York) La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, avant de faire volte-face quelques minutes plus tard, échaudée par des indicateurs macroéconomiques qui témoignent d’un marché de l’emploi toujours tendu.

Agence France-Presse

Vers 10 h 45, le Dow Jones cédait 0,52 %, l’indice NASDAQ perdait 0,54 % et l’indice élargi S&P 500 lâchait 0,42 %.

La veille, le Dow Jones avait fini en baisse, mais avait enregistré, en octobre, son meilleur mois depuis janvier 1976, avec une progression de 13,9 %.

Après avoir ouvert assez nettement dans le vert, Wall Street a calé dans la foulée de la publication d’une série d’indicateurs américains.

Les offres d’emploi ont fait un bond inattendu en septembre, après avoir enregistré une forte contraction en août, tirées par le secteur des services, selon le ministère du Travail.

« Cela montre que le marché du travail reste très solide », a commenté Edward Moya, d’Oanda.

Par ailleurs, les dépenses de construction ont augmenté de 0,2 % sur un mois en septembre, alors que les économistes attendaient une baisse, et l’indice ISM d’activité manufacturière est ressorti à 50,2, mieux que les 50,0 anticipé.

« Le marché cherche des signes montrant que l’économie refroidit », a expliqué Edward Moya, mais il a plutôt vu mardi des manifestations de résistance, « ce qui devrait ouvrir la porte à des hausses de taux plus agressives. C’est pour cela que le marché s’est retourné. »

Après avoir démarré la journée en baisse, les taux obligataires retrouvaient leur niveau de la veille.

Ils poussaient vers le bas les valeurs technologiques, sensibles au coût de l’argent, car elles ont souvent d’importants besoins de financement pour alimenter leur croissance.

Apple (-2,15 %), Amazon (-2,92 %) et Alphabet (-1,88 %), qui pèsent quasiment un quart de l’indice NASDAQ, reculaient ainsi tous nettement.

Pour Peter Cardillo, de Spartan Capital, la volatilité s’expliquait aussi par la proximité de la décision de la banque centrale américaine (Fed), attendue mercredi.

Pour autant « on voit une évolution subtile de l’appétit des investisseurs pour le risque », a observé Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

« Le mois dernier a été un des plus forts depuis des décennies », a-t-il poursuivi. « Cela n’arrive pas par accident. »

Pour Patrick O’Hare, le fait que la séance de mardi corresponde au premier jour du mois soutenait les indices. « Cela attire généralement de l’argent frais », a-t-il rappelé, dans une note. « L’invitation est plus séduisante aujourd’hui, compte tenu de la tenue des marchés en octobre. »

L’analyste évoquait également des rumeurs d’une possible sortie, en Chine, de la politique zéro-COVID-19, qui a plombé l’activité du pays, sans pour autant juguler totalement les foyers d’infection.

Ces rumeurs profitaient aux sociétés chinoises cotées à New York, que ce soit Alibaba (+5,28 %) ou JD.com (+4,85 %).

À la cote, le laboratoire Pfizer était recherché (+2,64 % à 27,78 dollars) après avoir relevé sa prévision de ventes de vaccins anti-COVID-19 pour 2022, à 34 milliards de dollars contre 32 annoncé jusqu’ici.

Uber s’envolait (+15,51 % à 30,69 dollars) après la publication d’un chiffre d’affaires supérieur aux attentes. Les investisseurs écartaient la lourde perte enregistrée par la plateforme de réservation de véhicules avec chauffeur (VTC), attribuée à des éléments exceptionnels.

Il entraînait dans son sillage son concurrent Lyft, qui grimpait de 8,81 % à 15,93 dollars.

Le spécialiste des appareils de stimulation cardiaque Abiomed décollait (+50,35 % à 379 dollars) après l’annonce de son rachat par le groupe américain Johnson & Johnson, opération qui valorise le groupe de Danvers (Massachusetts) 16,6 milliards de dollars.

Au diapason de ses concurrents ExxonMobil et Chevron, qui ont publié la semaine dernière, le pétrolier Phillips66 avançait (+4,29 % à 10,76 dollars) après avoir fait état de résultats supérieurs aux attentes, sur fond de prix de l’or noir qui demeurent élevés.