(New York) La Bourse de New York évoluait hésitante mercredi, le Dow Jones oscillant entre territoire négatif et positif tandis que le NASDAQ était nettement plombé par plusieurs résultats décevants de grands noms de la technologie.

Agence France-Presse

Après trois séances de hausses, l’indice Dow Jones était stable, passant marginalement du rouge au vert, le NASDAQ, à forte coloration technologique, chutait de 1,81 % et le S&P 500 de 0,74 %, vers 13 h 45 GMT.

La veille, le Dow Jones avait avancé de 1,07 % à 31 386,74 points, le NASDAQ avait bondi de 2,25 % à 11 199,12 points et le S&P 500 avait pris 1,63 % à 3859,11 points.

Alphabet dégringolait de 7,74 % à 96,81 dollars après avoir accusé la plus faible croissance de son chiffre d’affaires depuis 2013, hormis le début de la pandémie.

La maison mère de Google a publié mardi après la clôture un chiffre d’affaires de 69,1 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 6 % sur un an. Son bénéfice net est ressorti à 14 milliards de dollars, un résultat largement inférieur aux attentes.

Microsoft chutait aussi de 7,40 % à 232,11 dollars.

Malgré des ventes et un résultat trimestriel un peu supérieurs aux attentes, le groupe de logiciels a souffert de l’effet du dollar fort et accusé un ralentissement de sa croissance dans le secteur du cloud (services d’informatique à distance de sa filiale Azure) par rapport à la même époque l’année dernière.

À ce rythme, plus de 200 milliards de dollars de capitalisation s’envolaient du NASDAQ.

Texas Instruments perdait 5,81 %. Le fabricant de semi-conducteurs a annoncé de bons résultats au troisième trimestre mais ses projections sont plus faibles que prévues pour le prochain.

Malgré ces faux pas du côté des grands titres de la tech, Wall Street « a montré un rebond impressionnant ces dernières semaines », notait Patrick O’Hare de Briefing.com.

Les taux obligataires continuaient de soutenir l’effort de reprise des actions en reculant à 4,05 % contre 4,10 % pour les rendements sur les bons du Trésor à 10 ans.

« Au cœur de la saison des résultats […], quelque 140 compagnies du S&P 500 ont publié leurs comptes et 75 % se sont affichées au-dessus des prévisions », indiquait Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

Après avoir ouvert légèrement dans le rouge, à cause d’un repli de Boeing, poids lourd du Dow Jones, l’indice des valeurs vedettes se stabilisait.

Le titre de Boeing en retrait à l’ouverture, reprenait des couleurs et gagnait 1,33 % à 148,60 dollars. L’avionneur a encaissé une lourde perte, de 3,3 milliards de dollars, au troisième trimestre sous l’effet des coûts plus élevés de ses programmes de défense, notamment l’avion présidentiel Air Force One et son ravitailleur KC-46.

Mobileye, la filiale d’Intel spécialisée dans l’assistance et la conduite autonome, devait faire son entrée à la Bourse de New York mercredi au prix de 21 dollars par action, valorisant l’entreprise à 17 milliards de dollars.

Ses premiers pas à Wall Street interviennent sur fond de net ralentissement des introductions en Bourse, de nombreuses entreprises se montrant frileuses face à un marché volatil et un environnement macroéconomique incertain.

Dans le détail, Mobileye va vendre 41 millions d’actions ordinaires, ce qui doit lui permettre de lever 861 millions de dollars au total