Marché obligataire

Après la déprime, les retrouvailles ?

Après avoir subi une forte dévaluation à cause de la remontée rapide des taux d’intérêt, le marché des obligations est-il redevenu fréquentable par les investisseurs à l’affût de placements à rendement réputé modeste à court terme, mais plus sûr et prévisible à long terme ?