Les bureaux administratifs de l’entreprise montréalaise LXR and Co

Richard Dufour La Presse

La firme torontoise Windsor Private Capital achète massivement des actions de l’entreprise montréalaise LXR and Co depuis le début de l’automne, alors que le spécialiste de la vente en ligne d’articles de mode d’occasion vient d’annoncer jeudi soir qu’elle examinait ses options.

La vente de l’entreprise, une opération de financement ou une acquisition sont toutes des possibilités.

Windsor Private Capital a d’abord acheté des actions le 29 septembre pour faire passer à plus de 10 % sa participation dans LXR. Des achats subséquents effectués au début d’octobre et plus récemment au cours de la dernière semaine l’ont portée à 14 %.

LXR vend notamment des sacs à main et différents accessoires d’occasion de grandes marques telles que Louis Vuitton, Chanel et Hermès.

Cogeco Communications a perdu une recommandation d’achat en milieu de semaine. Canaccord retire sa proposition d’achat alors que l’entreprise québécoise de télécommunications s’apprête à publier ses résultats de fin d’exercice, jeudi. Reconnaissant la contraction des valorisations des câblodistributeurs américains, l’analyste Aravinda Galappatthige choisit d’utiliser à son tour un multiple d’évaluation moins élevé dans ses calculs. Ils ne sont plus que trois analystes sur dix à suggérer l’achat.

5N Plus a gagné la confiance de la Financière Banque Nationale en début de semaine. Citant une amélioration des perspectives de croissance, l’analyste Rupert Merer recommande maintenant de devenir actionnaire du producteur montréalais de matériaux technologiques. 5N Plus a annoncé lundi une entente de 10 ans pour fournir des cellules solaires spatiales à l’entreprise Sierra Space. Fin septembre, 5N Plus avait annoncé le renouvellement d’une entente pour fournir à First Solar des matériaux semiconducteurs. Ils sont maintenant quatre analystes sur cinq à proposer l’achat du titre.

Le gestionnaire d’actifs de Saint-Bruno-de-Montarville Medici a cessé de suivre Stingray après avoir conclu que le modèle d’affaires de l’entreprise montréalaise qui programme des chaînes musicales numériques et les commercialise auprès d’exploitants de réseaux de télédistribution comme Vidéotron s’était fragilisé dans un marché « en pleine mutation, marqué par le déclin inéluctable de la télévision par câble ».

Les chaînes musicales de Stingray sont souvent incluses par défaut dans les forfaits de télédistribution. Or, chaque abonné qui coupe le cordon fait perdre des revenus à Stingray, souligne Medici dans sa lettre trimestrielle publiée cette semaine.

L’acquisition réalisée en 2018 dans le créneau de la radio, « lequel n’a aucun lien avec les chaînes de télévision linéaires », est une autre raison soulevée par Medici.

Cascades est un autre titre ne répondant pas aux critères d’investissement de Medici, bien que la papetière de Kingsey Falls soit reconnue comme une des « belles réussites » de Québec inc. « Cascades ne se hisse pas parmi les candidates potentielles parce que le rendement de son capital est inadéquat relativement à nos barèmes. »

Le seul analyste qui proposait encore d’acheter le titre de Marché Goodfood a jeté l’éponge en début de semaine. Frédéric Tremblay, de Valeurs mobilières Desjardins, a retiré dimanche dernier sa suggestion d’achat en soulignant l’incertitude découlant de l’abandon du service rapide de livraison d’épicerie ainsi que la situation financière dans laquelle se trouve le fournisseur montréalais de repas prêts à cuisiner. Après la volte-face entourant la stratégie de livraison rapide, Canaccord avait affirmé que Goodfood était au banc des pénalités jusqu’à nouvel ordre.

Nanoxplore a gagné un nouvel adepte en milieu de semaine. Ben Jekic, chez PI Financial, a lancé un suivi officiel des activités du producteur montréalais de graphène en recommandant l’achat de l’action. Le titre a perdu 50 % de sa valeur depuis le début de l’année. Ben Jekic souligne que la direction précisera le mois prochain son plan stratégique pour les cinq prochaines années et offrira une mise à jour du projet VoltaXplore, une coentreprise de fabrication de batteries pour véhicules électriques. Les sept analystes qui suivent le titre disent d’acheter.

Un administrateur de Quincaillerie Richelieu vient d’acheter pour 70 000 $ d’actions du fournisseur montréalais de produits de quincaillerie. Marc Poulin a acheté 1000 actions jeudi. Il a aussi acheté un bloc de 1000 actions le 13 octobre. L’ancien patron de Sobeys/IGA est membre du conseil d’administration de Richelieu depuis neuf ans.

« Les indicateurs actuels du sentiment des investisseurs, les indicateurs avancés d’inflation et les marchés extrêmement survendus laissent croire que nous sommes beaucoup plus près d’un creux de marché que d’un sommet », lit-on dans la lettre financière hebdomadaire publiée cette semaine par le gestionnaire d’actifs montréalais Palos.

Les titres québécois de BMTC, Lion, Groupe TVA, Marché Goodfood, Logistec, PyroGenèse, Haivision, Senvest Capital et Velan ont tous atteint cette semaine un nouveau plancher des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto.