(New York) Très volatile vendredi, la Bourse de New York a inversé la tendance des derniers jours et terminé en nette hausse dans le sillage d’un soudain repli des taux obligataires, motivé par des propos de membres de la Fed.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones a conclu sur un bond de 2,47 % à 31 802,56 points, remontant au-dessus des 31 000 points pour la première fois depuis un mois. Le NASDAQ, à forte coloration technologique, a progressé de 2,31 % à 10 859,71 points et le S&P 500 de 2,37 % à 3752,75 points.

Les indices avaient brièvement débuté dans le rouge puis progressé faiblement avant d’accélérer nettement en deuxième partie de séance.

« Wall Street a frappé du poing sur le bouton “achat” après des informations selon lesquelles la Fed serait bientôt prête à débattre de la manière de ralentir le rythme de resserrement monétaire après la réunion du Comité monétaire (FOMC) de novembre », a résumé Edward Moya d’Oanda.

Mary Daly, la présidente de l’antenne régionale de la Banque centrale de San Francisco, a ainsi lancé un pavé dans la mare vendredi : « on pourrait se retrouver avec une nouvelle augmentation de 75 points de base » à la prochaine réunion du 2 novembre, comme s’y attendent les marchés, a-t-elle concédé, « mais je recommanderais aux gens de ne pas escompter que ce sera 75 points de base pour toujours ».

« On doit s’assurer que nous faisons tout ce qui est notre pouvoir pour ne pas trop resserrer (les taux) et nous ne pouvons pas remonter trop vite et dire, c’est terminé », a-t-elle ajouté lors d’une conversation à l’Université de Berkeley retransmise sur le site de la banque centrale.

Cette nouvelle hausse prévue de trois quarts de point de pourcentage des taux sur les fonds fédéraux serait la quatrième d’affilée.

Un article du Wall Street Journal s’est aussi fait l’écho de responsables de la Fed qui commenceraient à signaler leur désir de ralentir les hausses de taux et de les cesser au début de l’année prochaine pour observer comment se comporte l’activité économique.

Ainsi les rendements obligataires se sont-ils assagis vers le milieu de séance « à la suite d’informations selon lesquelles la Fed pourrait décider d’une plus faible hausse des taux » lors de son dernier rendez-vous monétaire de l’année, les 13 et 14 décembre, soulignaient pour leur part les analystes de Wells Fargo.

Le dollar en retrait

Le taux sur les bons du Trésor à 10 ans se relâchait à 4,21 % au lieu de 4,30 % en matinée. Ceux à 30 ans, qui conditionnent notamment les crédits immobiliers, se repliaient à 4,31 % au lieu de 4,36 % plus tôt.

Le dollar sur la pente ascendante en début de séance flanchait nettement vers 20 h GMT : -0,94 % à 111,82 points pour le Dollar index qui compare le billet vert à un panier de monnaies.

La rumeur d’une intervention du Japon pendant la nuit pour soutenir le yen par rapport au dollar, en vendant des bons du Trésor américain jouait aussi un rôle.

À la cote, Twitter a chuté de 4,94 % à 49,90 dollars, lesté par des informations susceptibles d’affecter le rachat du réseau social par Elon Musk.

Selon un article de Bloomberg, l’administration Biden envisage de soumettre l’offre d’acquisition du patron de Tesla à un examen de sécurité nationale.

Le gouvernement américain s’inquièterait de la présence d’investisseurs étrangers, dont le prince et homme d’affaires saoudien Al-Walid ben Talal et le fonds souverain du Qatar, dans le consortium auprès duquel M. Musk a sécurisé plus de 7 milliards de dollars pour financer son opération. Tesla a avancé de 3,45 % à 214,44 dollars.

Snap, la maison mère de l’application Snapchat, a plongé de 28,13 % pour tomber à 7,76 dollars, après avoir annoncé la plus faible croissance trimestrielle de ses ventes. La société avait déjà annoncé cet été la suppression de 20 % de ses effectifs.

Membre du Dow Jones, American Express a cédé 1,61 % malgré une augmentation de son chiffre d’affaires et de son bénéfice trimestriel. Le groupe a mis davantage d’argent de côté au cas où la situation économique des consommateurs devait se détériorer.

Les fabricants de vaccins anti-COVID-19 Moderna (+8,40 %), Novavax (+12,57 %) et Pfizer (+4,80 %) ont bondi après de bonnes notes d’analystes.

L’ensemble des secteurs s’affichaient dans le vert, tirés par les matériaux (+3,46 %), les banques et les dépenses de consommation non-essentielles (+2,92 %).

Sur la semaine, malgré deux séances en berne, les trois indices avaient progressé : de 4,89 % pour le Dow Jones, de 5,22 % pour le NASDAQ et de 4,73 % pour l’indice élargi S&P 500.