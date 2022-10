L’Europe a ouvert en progression après quatre séances de gains, mais restait prudente, vers 7 h 30 : Paris gagnait 0,15 %, Milan 0,13 %, Londres perdait 0,17 % et Francfort reculait de 0,21 %.

(Paris) Les places boursières européennes étaient stables mercredi, la légère révision en baisse de l’estimation de l’inflation européenne n’ayant pas suffi à gommer le contexte macro-économique mondial qui atteint l’optimisme des investisseurs.

Agence France-Presse

L’Europe a ouvert en progression après quatre séances de gains, mais restait prudente, vers 7 h 30 : Paris gagnait 0,15 %, Milan 0,13 %, Londres perdait 0,17 % et Francfort reculait de 0,21 %.

La Bourse de New York est attendue en légère baisse, entre -0,21 % et -0,48 %, selon les contrats à terme.

En Asie, la Bourse de Tokyo a gagné 0,37 %, quand les Bourses chinoises ont clos dans le rouge, en baisse de 2,38 % à Hong Kong et de 1,19 % à Shanghai.

Les résultats d’entreprises meilleurs qu’attendu dans les premières publications aux États-Unis et en Europe ont porté la tendance des dernières séances.

Mais la légère révision en baisse de l’estimation de l’inflation en septembre dans la zone euro mercredi dans la deuxième estimation d’Euronext, à 9,9 % sur un an contre 10 % comme précédemment estimé n’a pas suffi à maintenir la dynamique haussière des dernières séances sur les places européennes.

Au Royaume-Uni, l’inflation a atteint 10,1 % sur un an en septembre, contre 9,9 % en août selon la première estimation publiée mercredi. Des chiffres « susceptibles d’alimenter la crainte de hausses de taux plus importantes de la part de la Banque centrale européenne la semaine prochaine » et de la Banque d’Angleterre début novembre, selon Michael Hewson, de CMC Markets.

Malgré le revirement de politique fiscale britannique, « les craintes d’une récession, les attentes optimistes de la Fed » et le dollar américain « trop fort » sont « autant de risques qui menacent l’optimisme des investisseurs », selon l’analyste de Swissquote Ipek Ozkardeskaya.

Les analystes de la Banque Postale estimaient quant à eux « peu probable » un rebond durable en l’absence notamment d’un changement de ton des banques centrales.

Sur le marché obligataire, les taux d’intérêt des États en Europe progressaient légèrement et restaient à un niveau élevé, augmentant de 6,6 points pour le 10 ans au Royaume-Uni après l’inflation. Le taux du 10 ans français s’établissait à 7,7 points vers 7 h 30.

L’action de Sartorius Stedim Biotech dévisse

L’action du fournisseur de matériels pour le secteur biopharmaceutique Sartorius Stedim Biotech dévissait à la Bourse de Paris, en baisse de 14,27 % vers 9 h 20, après ses résultats du troisième trimestre dans lesquels l’entreprise a un peu révisé en baisse ses prévisions de chiffre d’affaires 2022.

Sa maison-mère Sartorius, cotée à Francfort, chutait également de 15,21 %, après des résultats qui ont déçu.

Netflix repart de plus belle

Netflix avait promis un million, mais ce sont finalement quelque 2,4 millions d’abonnés supplémentaires qui ont rejoint la plateforme cet été, une victoire pour le leader du streaming, après avoir perdu près de 1,2 million d’abonnés au premier semestre. L’action s’envolait de plus de 12 % dans les échanges entre séances à New York.

Les résultats de Tesla sont également très attendus après la clôture des marchés aux États-Unis.

Nestlé : les ventes bondissent, mais les volumes sont scrutés

Le géant suisse de l’alimentation Nestlé (-0,32 %) a également publié en début de journée des ventes en hausse de 9,2 % sur neuf mois sur fond de nette augmentation des prix pour compenser l’inflation des coûts, des chiffres légèrement au-dessus des prévisions des analystes.

Industrie : le géant ASML annonce un record de commandes

Le fabricant néerlandais de systèmes de lithographie pour l’industrie des microprocesseurs ASML (+6,79 %) a publié un bénéfice net stable au troisième trimestre, à 1,7 milliard d’euros, malgré l’inflation, et fait état d’un nouveau record de commandes.

En France, STMicroelectronics reculait légèrement, à -0,93 %.

Du côté des devises et du pétrole

Les prix du pétrole reprenaient légèrement après leurs pertes de la veille : le baril de Brent de Mer du Nord pour livraison en décembre avançait de 0,70 % à 90,70 dollars et celui de WTI américain pour livraison en novembre 2022 de 1,12 % à 83,75 dollars vers 7 h 30.

L’euro baissait de 0,87 % pour atteindre 0,9773 dollar, et la livre reculait de 0,71 % à 1,1239 dollar vers 7 h 30.