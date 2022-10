Le Dow Jones cédait 0,33 %, le NASDAQ lâchait 0,70 % et le S&P 500 0,57 %, quelques minutes après l’ouverture.

(New York) La Bourse de New York s'affichait en baisse mardi, plombée par le secteur technologique et une nouvelle hausse des taux obligataires alors que les investisseurs attendent, inquiets, des nouvelles de l’inflation.

Agence France-Presse

Le Dow Jones cédait 0,33 %, le NASDAQ lâchait 1,33 % et le S&P 500 0,87 %, vers 10 h.

Lundi, à la clôture, l’indice Dow Jones avait cédé 0,32 % à 29 202,88 points, le NASDAQ 1,04 % à 10 542,10 points et l’indice élargi S&P 500 0,75 % à 3612,39 points.

« Les marchés semblent nerveux à l’idée d’un nouveau resserrement de la politique monétaire, qui pourrait être renforcée par les données très attendues sur l’inflation aux États-Unis qui seront publiées plus tard cette semaine », résumaient les analystes de Schwab.

Les investisseurs vont guetter en effet l’indice américain des prix à la production pour septembre prévu mercredi, celui des prix à la consommation attendu jeudi et les ventes au détail vendredi.

L’indice CPI d’inflation des prix à la consommation devrait être encore supérieur à 8 % en glissement annuel, pour le septième mois consécutif.

« Les titres du secteur technologique oscillent autour de leur plus bas niveau depuis deux ans » avant une saison des résultats d’entreprises qui risque d’être « sombre », ajoutait Edward Moyan de Oanda signalant en outre que le FMI avait réduit ses perspectives de croissance mondiale.

« Le pire est à venir et pour beaucoup de gens, 2023 ressemblera à de la récession », a déclaré mardi le chef économiste du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas. Le Fonds a aussi abaissé ses prévisions de croissance pour la Chine, deuxième économie mondiale, dont l’expansion cette année devrait tomber à 3,2 %, la plus faible en quatre décennies.

Les actions de l’industrie technologique et des semi-conducteurs continuaient d’être à la peine à la suite d’une nouvelle série de restrictions sur la technologie chinoise.

Nvidia et Microsoft perdaient plus de 1 %. Meta (Facebook) lâchait presque 4 %, Amazon 2,45 % et Netflix 1,57 %.

Les banques, qui vont commencer à annoncer leurs résultats trimestriels vendredi, buvaient aussi la tasse à l’instar de JPMorgan (-1,55 %), Citigroup (-1,60 %), Bank of America (-2,36 %).

American Airlines prenait de la hauteur (+1,45 %) après avoir annoncé que ses résultats du troisième trimestre seraient meilleurs qu’attendu grâce à de bonnes ventes autour du Labor Day, un des week-ends fériés les plus populaires aux États-Unis.

Les taux obligataires sur les bons à dix ans reprenaient leur ascension à 3,93 % contre 3,88 %, proches de leur plus haut en 14 ans.

Les yeux étaient par ailleurs à nouveau tournés vers le Royaume-Uni, où la Banque d’Angleterre (BoE) est à nouveau intervenue mardi face aux « dysfonctionnements » de marchés inquiets des annonces budgétaires de Downing Street.

Sur le marché obligataire britannique, les taux restaient à un niveau historiquement élevé.