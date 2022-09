(Paris) Les marchés actions progressaient modestement mardi avant des données sur l’inflation américaine que les investisseurs espèrent encourageantes pour la trajectoire de la croissance mondiale.

Agence France-Presse

Les places chinoises ont progressé après un jour férié : Shanghai a pris 0,1 % et Hong Kong évoluait sur la même tendance dans les derniers échanges. L’indice vedette Nikkei a gagné à peine 0,25 %.

En Europe, les indices montaient prudemment : vers 4 h, Paris gagnait 0,58 %, Francfort 0,26 %, Londres 0,26 %.

La dynamique est positive sur les marchés depuis leur rebond amorcé en fin de semaine dernière, les opérateurs espérant un nouveau ralentissement de l’inflation américaine avec la publication des prix à la consommation aux États-Unis pour août à 8 h 30.

Les analystes s’attendent à un ralentissement de l’inflation à 8 % sur un an et en léger recul (-0,1 %) par rapport au mois précédent, notamment grâce à la baisse des prix du gaz.

L’inflation dans la première économie mondiale avait atteint en juin (9,1 %) son plus haut niveau depuis plus de 40 ans.

Un indicateur d’inflation « suffisamment faible et idéalement une inflation moins vive que prévu devrait tenir la Fed à distance et apporter du soutien supplémentaire aux marchés actions tandis que des chiffres supérieurs aux attentes, ou pire, au-dessus de ceux du mois dernier, pourraient casser le récent rebond », anticipe Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Toutefois, une décélération des prix ne devrait pas réfréner dans l’immédiat la cadence du durcissement des conditions financières pratiqué par la banque centrale américaine depuis mars pour combattre l’inflation, la Fed ayant averti qu’elle continuerait à fortement relever ses taux directeurs tant que l’inflation n’est pas sous contrôle.

À l’issue de la prochaine réunion du comité de politique monétaire de la Fed les 20 et 21 septembre, les investisseurs s’attendent à une hausse de 0,75 point de pourcentage du taux directeur de la Réserve fédérale, la troisième d’affilée.

Mais ils espèrent que la Fed assouplisse de nouveau sa politique monétaire dans le courant de l’année prochaine si les données économiques le permettent.

« Un deuxième mois d’inflation perçu comme plus faible a le pouvoir d’adoucir le discours de la Fed et accroît le pari de hausses de taux plus modérées au-delà de septembre », estime Mme Ozkardeskaya.

Cependant, pour ajuster sa politique monétaire, la Fed se concentre sur l’inflation dite « core », qui exclut notamment les variations des prix de l’énergie ou de l’alimentation, deux composants très volatils, et non pas sur l’inflation globale. Or, celle-ci est attendue en progression de 6,1 % après un gain de 5,9 % en juillet.

Les investisseurs continuaient de surveiller le marché de la dette souveraine où la courbe des taux américains était inversée avec des taux sur les bons du Trésor à dix ans (à 3,32 %) inférieurs à ceux à deux ans (3,53 %), caractérisant généralement le risque d’une récession à venir.

Nintendo fait sensation

L’action de Nintendo s’est envolée de 5,51 % à 62 210 yens. Le pionnier japonais des jeux vidéo a annoncé lundi un démarrage en trombe au Japon de son nouveau jeu « Splatoon 3 », dont 3,45 millions d’unités ont été vendues depuis vendredi dernier dans l’archipel.

La distribution britannique a le spleen

La plateforme de livraison de courses britannique Ocado chutait de 13,23 % à 690 pence, et Marks and Spencers de 4,54 % à 121 pence à la Bourse de Londres après l’annonce que leur coentreprise Ocado Retail, qui s’était envolée avec les confinements, voyait les dépenses des clients se réduire face à la crise du coût de la vie.

Du côté du pétrole et des devises

Le pétrole continuait d’avancer mardi, profitant notamment du repli continu du dollar. Le baril de WTI américain gagnait 0,35 % à 88 093 dollars vers 3 h 20 et le baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,40 % à 94,38 dollars.

Sur le marché des changes, le dollar descendait à 142,38 yens vers 3 h 20 contre 142,84 yens lundi à 17 h.

La monnaie européenne continuait de progresser par rapport au billet vert, à raison d’un euro pour 1,0135 dollar contre 1,0122 dollar lundi à 17 h.

Les prix du gaz naturel en Europe étaient au plus bas depuis un mois et demi, se négociant à 183,75 euros le mégawattheure sur le marché de référence, le TTF néerlandais.