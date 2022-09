La Bourse de New York tente un nouveau rebond, sans euphorie

(New York) La Bourse de New York évoluait en hausse peu après l’ouverture mercredi, s’essayant à un rebond après une série de baisses, mais encore paralysée par l’incertitude ambiante sur la trajectoire de l’économie et la perspective d’une nouvelle hausse de taux marquée de la banque centrale américaine (Fed).