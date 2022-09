PHOTO SETH WENIG, ASSOCIATED PRESS

Wall Street termine en hausse et parvient enfin à rebondir

(New York) La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi et est enfin parvenue à s’offrir un rebond après une série de baisses, en partie soutenue par des déclarations de banquiers centraux ainsi que par une contraction des taux obligataires.

Agence France-Presse

Le Dow Jones a gagné 1,40 %, l’indice NASDAQ a pris 2,14 % et l’indice élargi S&P 500, 1,83 %.

