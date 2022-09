Dans les premiers échanges, le Dow Jones avançait de 0,34 %, l’indice NASDAQ gagnait 0,05 % et l’indice élargi S&P 500, 0,27 %.

PHOTO SETH WENIG, ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, tentant de nouveau un rebond après une semaine morose et un week-end prolongé, aidée par les initiatives européennes pour limiter les effets de la crise énergétique.

Agence France-Presse

Dans les premiers échanges, le Dow Jones avançait de 0,34 %, l’indice NASDAQ gagnait 0,05 % et l’indice élargi S&P 500, 0,27 %.