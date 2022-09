(Paris) Les Bourses mondiales étaient bien orientées mardi, se remettant des soubresauts ayant suivi l’annonce de la fermeture du gazoduc Nord Stream 1 en fin de semaine dernière et avant la réunion de la Banque centrale européenne jeudi.

Agence France-Presse

Au lendemain d’une journée agitée après l’arrêt du gazoduc Nord Stream 1, marquée par d’importantes pertes pour les places continentales, les indices européens résistaient : Londres grappillait 0,01 %, Paris prenait 0,20 %, Francfort 0,63 % alors que Milan reculait de 0,23 % vers 7 h 45.

Fermée lundi, Wall Street se dirigeait vers une ouverture en hausse également, les contrats à terme laissant augurer des hausses entre 0,4 % et 0,6 % pour les trois principaux indices.

En Asie, Tokyo a fini stable (+0,02 %), Shanghai en nette hausse (+1,36 %) et Hong Kong en petite baisse (-0,12 %).

« La réponse à la crise énergétique a été jugée rassurante par la plupart des investisseurs », évoque Pierre Veyret, analyste d’ActiveTrades.

Les investisseurs vont se tourner vers la réunion de la Banque centrale européenne, prévue jeudi. L’institution de Francfort devrait remonter résolument ses taux, les analystes anticipant un relèvement probable de 75 points de base.

Elle doit parvenir à ramener sous contrôle une inflation qui a atteint les 9,1 % en août dans la zone euro, sans freiner trop brutalement l’activité économique ni creuser l’écart des taux d’intérêt pour la dette des pays de la zone euro.

« Les investisseurs restent prudents face aux inquiétudes liées au ralentissement de l’économie mondiale », estime Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown. « Un climat d’attentisme plane sur les marchés » mardi juge-t-elle.

Les livreurs de repas sortis du Dax

Siemens Energy (+2,83 %), filiale du conglomérat allemand qui fabrique notamment des turbines, rejoindra le Dax le 19 septembre, a annoncé l’opérateur Deutsche Börse lundi soir. L’entreprise y remplace le spécialiste des livraisons de box à cuisiner Hello Fresh (+4,19 %) – la deuxième éviction de l’indice pour une jeune entreprise de la tech après la sortie de Delivery Hero en juin.

La distribution britannique salue Truss

Les valeurs de grande consommation, les chaînes d’habillement Next (3,54 %) et JD Sports (+3,83 %), le groupe de décoration et bricolage Kingfisher (+3,84 %), la maison-mère de Castorama, ou encore la chaîne Marks & Spencer (+4,53 %) bondissaient. Après avoir perdu plus de 20 % depuis le début de l’année, elles profitaient d’espoirs de plans d’aide aux ménages de la nouvelle première ministre Liz Truss.

Bruxelles veut éteindre la fusion Illumina-Grail

La Commission européenne a annoncé mardi interdire la fusion des sociétés américaines de biotechnologie Illumina et Grail, qui avaient indiqué en août 2021 avoir finalisé leur rapprochement sans autorisation de l’UE, un cas inédit pour le régulateur européen de la concurrence. Dans les échanges électroniques entre séances, le titre prenait plus de 4 %.

Du côté du pétrole et des devises

Au lendemain de la décision des pays membres de l’OPEP et de leurs alliés de réduire leur production pour soutenir les prix, une première depuis la pandémie de COVID-19, les prix du pétrole repartaient à la baisse.

Le baril de Brent de Mer du Nord pour livraison novembre reculait de 3,01 % à 92,86 dollars vers 11 h 30.

La baril de WTI pour livraison octobre perdait 0,47 % à 86,47 dollars par rapport à la clôture de vendredi-il n’y a pas eu de clôture lundi, en raison d’un jour férié aux États-Unis. Il avait évolué en forte hausse lundi.

Les États-Unis, premiers producteurs et exportateurs du pétrole, ont affirmé lundi que l’offre d’énergie devait « correspondre à la demande », s’élevant à mots couverts contre la décision des pays de l’OPEP+.

Le prix du gaz naturel européen reculait de 10,5 % sur le marché de référence, le TTF néerlandais, à 220 euros le mégawattheure vers 7 h 30.

L’euro reculait de 0,05 % face au dollar, encore sous la parité : un euro valait 0,9923 dollar vers 7 h 40.

Le bitcoin prenait 0,72 % à 19 880 dollars.