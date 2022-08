PHOTO JOHN MINCHILLO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, stimulée par des indicateurs meilleurs qu’attendus et plutôt sereine quant au discours du président de la Banque centrale américaine (Fed), attendu vendredi.

Agence France-Presse

Le Dow Jones a gagné 0,98 %, l’indice NASDAQ, 1,67 %, et l’indice élargi S&P 500, 1,42 %.